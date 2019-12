Jótékonykodással tölti az adventi időszakot Iszak Eszter, aki nemcsak ilyenkor igyekszik segíteni a rászorulóknak, hanem egész évben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy támogassa az Ökumenikus Szeretetszolgálat munkáját. „22-23 éves lehettem, amikor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék csatlakozni egy szervezethez, amely a rászorulókat segíti. Úgy érzem szerencsés helyzetben vagyok, sok jó dolog történt velem eddig – persze olykor rosszak is – szeretnék „visszaadni" mindabból a jóból, amit eddig kaptam. Ezért is csatlakoztam az Ökumenikus Segélyszervezethez, akiknek a munkáját önkéntesként segítem" – árulta el a modell-műsorvezető, aki az ételosztástól, az adomány-felajánláson át, mindenből igyekszik kivenni a részét.

„Volt, hogy rászoruló családoknak vittünk tanszert, ételt is osztottam már, tavaly pedig egy gyermek hospice intézménybe látogattam el. Azt hiszem ez volt az, amely leginkább megviselt. Minden lelkierőmre és tartásomra szükség volt, hogy ne látszódjék, mennyire szomorú vagyok a beteg gyerekeket látva, inkább megpróbáltam szebbé tenni a napjukat" – árulta el a 95.8 Sláger FM adománygyűjtő napján Iszak Eszter, aki a karácsonyi hangulatot bár kedveli, a kötelező ajándékozással nem ért egyet. „Nem vagyok az a típus, aki jó előre bevásárol az ajándékokból. Nem szeretem a kötelező dolgokat, sokkal inkább a spontán, szívből jövőeket. Persze vannak szép és kevésbé jó karácsonyi emlékeim is. Egyszer, még gyerekként magamra rántottam a feldíszített fát, de ma már erre is mosolyogva gondolok vissza. Felnőtt fejjel az ünnep számomra akkor tökéletes, ha együtt vagyunk a családdal. Nekem ennyi bőven elég" – tette hozzá Eszti.