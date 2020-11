A Törökországban élő luxusfeleség, Csősz Bogi imádja a karácsonyt, ami náluk minden évben mozgalmasan telik. A pandémia most az ő és családja karácsonyát is átalakította, de ennek ellenére is igyekszik hangolódni az ünnepekre és mindenféle finomsággal, meglepetéssel készülni az év legfontosabb időszakára. Bogi a Life.hu-nak elárulta, hogy luxusfeleségként miként telik a karácsonya egy olyan országban, ahol hazánkhoz képest klasszikus értelemben nem ünneplik a szeretet ünnepét és milyen ínyencségekkel, ajándékokkal várja majd a hozzájuk érkezőket.