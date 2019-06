A tavalyihoz képest kétszer annyi önkéntes csatlakozik a Safety First programhoz, hogy a fesztiválozók a lehető legbiztonságosabban bulizhassanak.

Tavaly 160 ezres látogatószámmal rekordot döntött a Balaton Sound, ezért a szervezők idén is nagy figyelmet fordítanak a biztonságra. A Safety First nevű programjukhoz kétszer annyi önkéntes csatlakozik idén, ráadásul a fesztivál applikációja is segít azokon, akik bajban lennének. A SoundWatch fülön keresztül meghatározható a fesztiválozók tartózkodási helye, és az alkalmazáson belül közvetlenül segítséget is kérhetnek.

A fesztiválon segítő önkéntesek tréningen vesznek részt, hogy a legkülönbözőbb szituációkban is helyt tudjanak állni. „A Safety First programmal célunk, hogy a fesztiválozókat a felelősségteljes szórakozásra, saját magukra és egymásra való odafigyelésre ösztönözzük nemcsak a Balaton Soundon, hanem bármely tömegrendezvényen. Az idei évben mindezt a közel 100 fős Safety First önkéntes csapattal, a közvetlen segítségkérést lehetővé tevő SoundWatch funkcióval és a nagyköveteink által megfogalmazott tanácsok minél szélesebb körhöz való eljuttatásával szeretnénk elérni. Célunk, hogy a programmal a nemzetközi közönséget is elérjük" – mondta Fülöp Zoltán fesztiváligazgató.