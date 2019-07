A közelmúltban több olyan dokumentumfilm is a nézők elé került, amelyek rendkívül erős módon voltak képesek aktuális ügyeket feldolgozni, és a fogadtatásuk is messze túlmutatott a műfaj szokásos darabjain. Íme öt olyan doksi, amelyek (talán nem is olyan) kicsit megváltoztatták a világot.

Neverland elhagyása

A cikkünkben tárgyalt dokumentumfilmek közül valószínűleg a Neverland elhagyásáról hallhattak már eddig is a legtöbben: egyrészt mi is külön kritikában foglalkoztunk vele, másrészt meg mégiscsak egy szupersztár a főszereplője, akinek a dolgaira mindenki felkapja a fejét. Michael Jackson viselt dolgai már számos alkalommal adtak gyanúra okot, ez a film pedig úgy tűnik, végleg lerombolja a pop egykori királyának szobrát, hisz azóta számos rádió már nem játssza a dalait, szerződést bontottak a nevét használó reklámcégek, stb. A Neverland elhagyásában Michael Jackson két egykori közeli barátja mondja el az élményeit, akik kisfiúk voltak a történtek idején. Ez a barátság nem volt ártatlan, és egy életre nyomot hagyott rajtuk, legalábbis ők ezt állítják, és a kétszer kétórás filmet végignézve, annak minden hatásvadászata és egyoldalúsága ellenére is nehéz nem hinni nekik.

A Neverland elhagyása című dokumentumfilm Magyarországon az HBO GO kínálatában érhető el.

Három egyforma idegen

Három ikertestvér, ráadásul egypetéjű, azaz egymásra megszólalásig hasonlító ikertestvér, akik egészen felnőttkorukig nem ismerik egymást, sőt egymás létezéséről sem tudnak? Ez egy olyan sztori, amit ha fikciós mozifilmben mesélnek el, biztosan azt mondjuk rá, hogy már túlzás, és ilyen nincs. Pedig van, a valóság ismét merészebb forgatókönyvíró. A hazai mozikban júniusban tűzték műsorra a Három egyforma idegen című dokumentumfilmet, amely töviről hegyire utánajár az ikrek sztorijának, akiket gyerekkorukban (meglehetősen súlyos titkok miatt) választottak el egymástól, és akik felnőttként csodával határos módon találkoztak újra.

Egy nő fogságban

Ha rabszolgaságra gondolunk, akkor 19. századi amerikai ültetvények ugranak be először, de semmiképp nem a jelen és nem Magyarország. Pedig a rabszolgaság létező jelenség még ma, Európa közepén is, esetleg csak máshogy hívják, és mások a konkrét formái. De a lényeg ugyanaz: egy ember megfosztása a szabadságától és az életétől, kihasználás céljából. A fiatal, tehetséges magyar dokumentumfilmes, Tuza-Ritter Bernadett számos fesztiváldíjat nyert rendezése egy ilyen női sorsot dolgozott fel megrendítő erővel és a változtatás reményével.

Ne mondd el senkinek

Az utóbbi hetekben egész Lengyelországot egy dokumentumfilm tartja lázban, amelynek hatásai nemcsak a helyi közvéleményre, de a politikai életre is kiterjednek, és már a határokon is átnyúlnak. Ebben a közösségi finanszírozásból készült dokumentumfilmben a papi pedofília áldozatainak történetét mutatják be, feltárva a rendszerszintű problémákat is, de a legerősebb része az a filmnek, amikor rejtett kamerás felvételeken szembesítik az elkövetőket a szörnyű tetteikkel. A Ne mondd el senkinek ingyenesen megtekinthető a YouTube-on (már több mint 22 millió videóindításnál tart), egyelőre csak angol felirattal, de a hírek szerint készül a magyar változat is, így érdemes később rápillantani az arra váró érdeklődőknek is.

Az amerikai tornászbotrány belülről

Több évtized alatt több száz áldozat, mindössze egyetlen szexuális ragadozó tevékenysége révén: ez a megdöbbentő ügy tárul fel ebben az amerikai dokumentumfilmben, amelynek középpontjában egy fiatal tornászlányok mellett dolgozó sportorvos áll. A film azonban sokkal többről szól annál, mint hogy ő akkor most pontosan miket is művelt a neki kiszolgáltatott kislányokkal. Feltárul ugyanis annak lelki háttere is, miként tudta magától függő helyzetbe hozni az áldozatait, és hogy miként működhetett körülötte egy olyan rendszer, amelyben mindenki félrenézett vagy egyenesen a lázadni próbáló lányokat gyanúsította hazugsággal. A film legmegindítóbb része pedig a bírósági tárgyalás bemutatása, ahol egy Amerikában használatos gyakorlat szerint a tettesnek végig kell hallgatnia minden áldozata vallomását azzal kapcsolatban, hogy milyen hatást gyakorolt a szörnyű tettével az életükre.

Az amerikai tornászbotrány belülről című dokumentumfilm Magyarországon az HBO GO kínálatában érhető el.