Ma este a Franz Ferdinanddal nosztalgiázhatunk, fellép Richard Ashroft, a The Verve frontembere, Yungblud és a Chvrches is, de itt lesz Dr. Jane Goodall világhírű főemlőskutató, ENSZ békenagykövet is, hogy szóljon a fesztiválozókhoz.

A Dan Panaitescu Nagyszínpadon délután a majd' harminc éve a színpadon lévő Quimby kezd, utánuk a skót indie sztárcsapat, a Franz Ferdinand táncoltat meg bennünket a jól ismert slágerekre. Őket Richard Ashcroft, a The Verve frontembere követi, majd a The 1975 bulija zárja az estét. A Nagyszínpadon egy másik hírességet is köszönthetünk a Love Revolutionnek köszönhetően: Dr. Jane Goodall, világhírű főemlőskutató, ENSZ békenagykövet és környezetvédő 19 órától szól a fesztiválozókhoz. A 85 éves kutató évente 300 napot utazik azért, hogy felhívja a figyelmet az egyre súlyosabb környezeti problémákra, most arról beszélj majd, miért van okunk a reményre.

Ma este a Mastercard Stage by A38 színpadon a csupán 22 éves világsztár, Yungblud fellépését csíphetjük el, de három év után újra itt lesz a szintipopban utazó Chvrches is, rajtuk kívül pedig az este fellépői között köszönthetjük még Tove Stryke-t, a Pale Waves-t, a Welshly Arms-t, Elderbrookot és Sonny Foderat is.

Csütörtöktől a Bacardí Aréna is megnyitja kapuit, ahol egyből olyan dj-k váltják egymást, mint az EIRow-ban rezidens De la swing vagy a szintén spanyol, húsz éve az elektronikus zene krémjébe tartozó Paco Osuna. Mindeközben a Samsung Colosseum is erős neveket szállít a második napra, úgy, mint Giovanni Verrina, Margaret Dysas vagy Ryan Elliott.

A Sziget az elmúlt években is sokat tett azért, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után a fesztivál. A tavaly bevezetett re-poharak mellett ezúttal is minden tányér és evőeszköz lebomló anyagból készül, nem árulhatnak műanyagzacskót a vendéglátók, ha pedig valaki mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy szívószálat tegyen az italába, papír szívószál képében egy környezetbarát alternatívát használhat. Emellett a víztakarékosság is hangsúlyos szerepet kap: a zuhanyfülkékben takarékos zuhanyzásra felhívó matricákkal találkozhatnak a bentlakók, amely akár 20%-os vízmegtakarítást is eredményezhet. A vízcsapok pedig fel lettek tüntetve a térképeken is, valamint embernagyságú vízcseppekkel jelölték meg őket, ezzel is arra bátorítva a látogatókat, hogy műanyag palackos víz helyett a csapból merítsenek ivóvizet. A Sziget zöld központja a Green Sziget Center, ami idén nemcsak hulladékgyűjtő bázisként funkcionál, hanem érdekes workshopokon, előadásokon tanulhatunk a klímaváltozásról a Climate Reality Project Europe és a Climate-KIC Alumni Association által szervezett programokon.