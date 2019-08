Tizenkét kategóriában már a negyedik alkalommal adták át a Petőfi Zenei Díjakat a Zamárdiban tartott Strand Fesztivál nyitónapján kedd este.

A Petőfi Zenei Díj több kategóriájának jelöltjeit a Petőfi Rádió 2018. március 1. és 2019. március 1. között legtöbbet játszott száz magyar dala közül választotta ki egy százfős, elismert zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, koncert- és fesztiválszervezőkből álló szakmai grémium. Az év zenekarára, az év női és férfi előadójára, az év videoklipjére és az év akusztikus koncertjére június 18. és augusztus 12. között szavazhatott a közönség és a szakmai testület. A végeredménybe a szakmai zsűri és a közönség szavazatai 50-50 százalékban számítottak bele.



Az év zenekara a Halott Pénz, az év női előadója Rúzsa Magdi, az év férfi előadója Ákos lett. Az év videoklipjének a Follow The Flow Nem tudja senki című dalának videoklipjét, az év akusztikus koncertjének pedig a Bagossy Brothers Company tavaly november 5-ei koncertjét választották.

Az életműdíjat Nagy Feró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere kapta.





Két kategóriában már korábban győztest hirdettek: az év felfedezettje az Acoustic Planet, míg az év dala Pápai Joci Az én apám című száma lett. Négy új kategóriában - az év szövegírója, az év gitárosa, az év ütőhangszerese és az év billentyűse - a Petőfi Rádió által összeállított öt-öt nevet tartalmazó listáról a korábbi életműdíjasok, Bereményi Géza, Demjén Ferenc és Tátrai Tibor választották ki a győzteseket. Az év gitárosa Füstös Bálint, az év szövegírója Szepesi Mátyás, az év ütőhangszerese Gálos Ádám, az év billentyűse pedig Szebényi Dániel lett.

A Petőfi Rádió, a VOLT Produkció és az M2 Petőfi TV közös díjait egész estés gálán adták át. A Rókusfalvy Lili és Harsányi Levente vezette műsort élőben közvetítette az M2 Petőfi TV és a petofilive.hu is. A gálán fellépett Pápai Joci, a Halott Pénz, a Hiperkarma, az AWS, a USNK, az Acoustic Planet, a Useme és a francia Ofenbach. A győztesek kihirdetése után a fesztivál MOL-Petőfi Rádió Nagyszínpadán adott koncertet a brit világsztár, John Newman, a Follow The Flow, és a nemzeti ünnep alkalmából tűzijátékot is tartottak.