Tudod, hogyan rondította el magát az első filmszerepe kedvéért? Hogy milyen fóbiái vannak? Hogy milyen hangszeren imád játszani a legfurcsább élethelyzetekben? Ezeket és még sok más érdekességet is megtudhatsz cikkünkből az 50. születésnapját november 4-én ünneplő Matthew McConaughey-ről.

1.Matthew McConaughey igazi texasi gyerek. Ott született és nevelkedett, az édesapja pedig az arrafelé legtipikusabbnak mondható olajbizniszben tevékenykedett. A színész számára fontosak a gyökerei, gyakran hangoztatja őket, és számos filmszerepében fel is használta jellegzetes texasi akcentusát.

2.A családi olajbiznisz a bátyjaival ellentétben nem vonzotta, így érettségi után egy évre Ausztráliába ment világot látni, ahol mosogatásból és baromfitrágya lapátolásából tartotta fenn magát.

3.Élete egyik első színészi munkája egy érzelmes Trisha Yearwood-dal videoklipje volt, amiben nagyon szépfiúnak kellett lenni:

4.Az első jelentősebb szerepét a Tökéletlen idők című filmben kapta, aminek a rendezője, Richard Linklater először vissza akarta utasítani, mondván túl jóképű ahhoz, hogy eljátsszon egy gimis lányokat hajkurászó kisvárosi suttyót. Erre McConaughey hülye frizurát vágatott és bajuszt növesztett, a szerep pedig az övé lett.

5.A kétezres években elsősorban romantikus komédiákban szerepelt álompasikat játszva, és híres volt arról, hogy majdnem minden filmjében legalább egyszer megmutatta ruha nélkül a kidolgozott felsőtestét.

6.Ő volt a másik fő esélyes a Titanic férfi főszerepére, de végül Leonardo DiCaprio elvitte előle a melót.

7.1999-ben letartóztatták, amikor a házából szóló hangos zene miatt ráhívták a rendőröket, akik meztelenül és egy bongón játszva találták meg a színészt. Rendkívül be volt tépve.

8.Ha már bongózás. A kedvenc zenekara az angol The Cult, és amikor a banda Texasban játszott, felhívták őt is a színpadra. Ha már ott volt, bongózott is egy kicsit.

9.Híres arról, hogy elvből sosem használ magán semmilyen dezodort vagy parfümöt.

10.Van egy másik furcsa fóbiája is, egyszerűen fél a forgóajtóktól.

11.A Katrina hurrikán után a rászorulók megsegítésére gyűjtve elárverezte a kedvenc autóját, egy ritkaságszámba menő 1971-es Chevrolette Corvette Stingrayt.

12.

Az első gyermeke születésekor nyolc órán keresztül játszott brazil zenét a szülőszobában a (brazil származású) feleségének, hogy ezzel segítse a vajúdásban.

13.Saját ruhamárkával rendelkezik, aminek „j. k. livin" a neve. Ez McConaughey életmottójából származik, ami így szól: „Just keep livin'", azaz „Csak éld az életed".

14.A kedvenc színésze és példaképe Paul Newman, akihez a karrierje kezdetén gyakran hasonlították is. Nagy álma volt egy közös filmben szerepelni vele, de ez sajnos már nem valósulhatott meg.

15.A Mielőtt meghaltam című film kedvéért több mint 20 kilót fogyott, és teljesen lemondott a híresen kidolgozott izmairól, csak hogy eljátszhassa az AIDS-beteg főszereplőt. Az alakításáért aztán elnyerte az Oscar-díjat is.