A hagyományoknak megfelelően idén is elkészült a New York-i taxis kalendárium.

Nagyon várták már a rajongók és végre megérkezett: kiadták a jövő évi New York-i taxis naptárat. Igazi hagyománynak számít ez,mi is írtunk már róla többször is.

Ezúttal is 12 jó kiállású, humoros személyiségű úriember és hölgy állt modellt a kamerának a klasszikus sárga járművekkel. A kalendárium bevételeit jótékony célokra fordítják, nehéz anyagi helyzetben élő családokat segítenek vele.

