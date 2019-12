Az ajándékvásárlás és a karácsonyi készülődés közben fontos, hogy jusson időnk magunkra és a kikapcsolódásra is. Összeszedtünk néhány programot, amik az ünnepek előtt, vagy akár után is tökéletes lehet egy kis pihenésre vagy tombolásra.

Újszínház – Kék rókaHerczeg Ferenc remekműve az Újszínház színpadán éled újra Csiszár Imre rendezésében. A klasszikus darabban a szereplők személyes drámája bontakozik ki, és végül kiderül, hogy senki nem az, akinek látszik. A kék róka szimbóluma a főszereplőnő, Cecile alakjában jelenik meg, akiről nem tudni, hogy járt-e a Török utcában... A színjáték rendkívüli szereposztásban látható az Újszínházban, Gregor Bernadett, Lux Ádám, Mihályi Győző, Nemes Wanda és Szakács Tibor főszereplésével. Az előadás garantált kikapcsolódást nyújt minden generáció számára. December hónapban több alkalommal is műsorra tűzte az Újszínház, sőt szilveszteri meglepetéssel is várják a közönséget. December 31-én két alkalommal is látható lesz az előadás, a szünetben pedig apró meglepetéssel kedveskednek a nézőknek. További információért kattints ide!



Helyszín: Újszínház

Időpont: 2019. december 31-től





Régimódi karácsonyAki karácsonyi lázban ég, és az is érdekli, hogy milyen volt ez az ünnep a boldog békeidőkben, annak kihagyhatatlan program ez a séta, amely a Károlyi-kertből indul. A résztvevők bepillantást nyerhetnek a századforduló karácsonyi készülődésébe: felkeresik azokat az üzleteket, amelyek ekkor már fényárban úsztak és a régi karácsonyi vásár helyszínét. A sétálók azt is megtudhatják, hogy hol lehetett egykor karácsonyfát venni, és milyen volt az első világháborús karácsony Budapesten. További információért kattints ide!



Helyszín: indulás a Károlyi-kertből

Időpont: 2019. december 14., 21.

BRAINS ClassicAki a szeretet ünnepe előtt egy hatalmas tombolásra vágyna, annak ott a helye az Akváriumban a BRAINS koncertjén. Azoknak kifejezetten tetszeni fog az esemény, akik nem friss rajongók, ugyanis ezen az eseményen kifejezetten az együttes klasszikusain lesz a hangsúly. Persze az újdonsült fanoknak is nagy élmény lehet, hogy betekinthetnek a banda múltjába. További információkért kattints ide!

Helyszín: Akvárium

Időpont: 2019. december 21.

JégfolyosóEz az igazi különlegesség csak a téli hónapokban érhető el Budapesten, és nem érdemes kihagyni, hiszen Magyarországon ez az egyetlen jégfolyosó. A gyerekeknek és felnőtteknek is kiváló lehetőség, hogy kikapcsolódjanak, és nem utolsósorban egy kis mozgás után lelkiismeret-furdalás nélkül lehet fogyasztani a finomabbnál finomabb ételeket az ünnepek előtt, közben és után is! További információért kattints ide!

Helyszín: Budapest, XXI. kerület, Szent Imre tér

Időpont: 2020 januárjáig