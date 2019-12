Rejtélyek és titkok övezik azt a Mirelle Mathieu-t, aki jövő tavasszal nagyszabású koncertet ad Budapesten. Az énekesnő mélyen vallásos, magánéletéről szinte semmit nem tud a közvélemény, annyi biztos, hogy nem ment férjhez és gyermeke sem született. Alain Delon, és még sokan mások voltak szerelmesek belé, de állítólag egy tragikus szerelem miatt maradt örökre egyedül. „Amúgy sem jutott volna időm a családalapításra" - zárta rövidre a szerelmi életét firtató kérdést.

Mathieu-t méltán nevezik Edith Piaf „reinkarnációjának", hisz nemcsak a hangja, hanem a magassága is kísértetiesen egyezik a sanzon királynőjével. Fekete kisruha, piros balerinacipő és piros rúzs a mai napig a védjegye, emellett testalkata is páratlan: soha nem kellett fogyókúráznia, szinte tinédzser kora óta tartja a súlyát, noha mindennap tornászik, bőre pedig közel 70 évesen is hamvas és hófehér.

Külleme mellett kisugárzása is egyedülálló, olyannyira, hogy a pletykák szerint Mireille Darc színésznő, Alain Delon egykori élettársa is irigyelte szépségét, valószínűleg párja iránt érzett féltékenysége és a keresztnév-egyezőség miatt is.

És mi az, amit magánéletén kívül sem tud Mirelle Mathieu-ról a közvélemény? A dívának, mint minden francia nőnek legendás az illata, viszont a mai napig nem árulta el, hogy milyen parfümöt használ. Ami biztos, hogy 50 éve ugyanaz az ember keveri neki a különleges illatkombinációt Párizsban, amit a magyar közönség is hamarosan megérezhet.

A legendás és titokzatos Mireille Mathieu 2020. március 3-án a Cseh Nemzeti Filharmónia kíséretével, valamint több meglepetés vendéggel lép majd színpadra a Papp László Sportarénában.