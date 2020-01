Nemrégiben számba vettük a kedvenc filmjeinket 2019-ből , most pedig itt az ideje az előre tekintésnek, hiszen 2020 igencsak izgalmas évnek ígérkezik a mozikban. Listára gyűjtöttük azokat a filmeket, amelyek kedvéért mi biztosan be fogunk ülni idén a nézőtérre, sőt azt is megmondjuk, melyikre miért lesz érdemes.

Úriemberek (The Gentlemen)

Rögtön az év elején egy kultfilmgyanús alkotás érkezik a hazai mozikba. Guy Ritchie számos tisztességgel kivitelezett hollywoodi bérmunka (Sherlock Holmes, Arthur király, Aladdin) után visszatért ahhoz, amihez legjobban ért, egy ízig-vérig londoni gengszterfilmhez. Ebben ráadásul sztárok egész sora lesz segítségére Matthew McConaughey-től Colin Farrellen át Hugh Grantig.

1917 (1917)

Sam Mendes (Amerikai szépség, 007 - Skyfall) rendezése igazi bravúrnak ígérkezik, ami elvisz minket az első világháború frontvonalainak embert próbáló körülményei közé. Ezt pedig úgy éri el, hogy valós időben meséli el egy különleges küldetés történetét, ráadásul (látszólag) vágás nélkül!

Top Gun: Maverick (Top Gun: Maverick)

Nagy divatja manapság az egykori filmsikerek nosztalgikus felújításának, akár remake, akár tévésorozat, akár teljesen új verzió formájában. Tom Cruise viszont úgy gondolta, nem olyan öreg ő még, hogy ne szállhatna újra repülőbe, így egyszerűen folytatást készített a nyolcvanas évekbeli, egy egész generációt elvarázsoló világsikeréhez. A reményeink szerint nem csak a nosztalgia miatt lesz érdemes megnézni!

007 - Nincs idő meghalni (No Time to Die)

Utoljára láthatjuk James Bond szmokingjában Daniel Craig-et, így egy korszak kapja meg a koronáját a Nincs idő meghalni című epizóddal. De nem csak emiatt várjuk, hanem mert a rendezője is több mint ígéretes (Cary Fukunaga – True Detective, Hontalan fenevadak), és mert maga Bond is elég különleges helyzetből kezdi a történetet.

Tenet (Tenet)

Christopher Nolan (A sötét lovag, Eredet, Csillagok között) az a rendező, akinek akkor is dollár százmilliókat adnak a stúdiók a szuperlátványos filmjeire, ha teljesen eredeti, sőt rejtélyes történetből készíti azokat. Nolan szereti nagyon sokáig titokban tartani, miről szól a következő nagy dobása, így a Tenet sztorijából is csak a kém- és misztikus vonal a biztos egyelőre.

Fekete Özvegy (Black Widow)

Scarlett Johansson Budapesten! A Fekete Özvegyben ráadásul a fővárosunk végre nem Berlint, Moszkvát vagy Párizst játssza, hanem önmagát. Az Amerika Kapitány: Polgárháború eseményei után játszódó szuperhősmoziban ugyanis épp Budapesten keres menedéket a Fekete Özvegy, magyarként pedig jobban várjuk az itteni kalandját, mint bármelyik másik szuperhősös filmet az évben.

Lelki ismeretek (Soul)

A Pixar stúdió zseniális filmek (Toy Story, Wall-E, Agymanók, Coco) bizonyította már be, hogy képes egészen komoly és mély témákról is beszélni szórakoztató gyerekmesék formájában is, az új alkotásuk pedig szintén ilyen babérokra tör. Dzsesszzenész főhőse (pontosabban a lelke) ugyanis egy olyan helyre kerül, ahol a lelkek fejlődnek és tanulnak, mielőtt egy-egy újszülött testébe költöznek.

Dűne (Dune)

Denis Villeneuve rendező a Szárnyas fejvadász 2049-el már megmutatta, hogy milyen értő módon képes hozzányúlni sci-fi klasszikusokhoz, és most még nagyobb fába vágta a fejszéjét. Frank Herbert klasszikus regénysorozatát adaptálta mozivászonra, amibe már sokaknak beletört a bicskája, de ha valaki, ő képes lehet rá. A filmet ráadásul jelentős részben Magyarországon forgatták.



A feleségem története

Nagy örömünkre szolgál, hogy a listánkra egy magyar filmet is beválogathattunk, és ezt nem bármiféle elfogultság miatt tettük, hisz a nemzetközi filmvilágban is nagy várakozás övezi Enyedi Ildikó következő rendezését. Főként az előző filmje, az Oscar-jelölésig jutó Testről és lélekről miatt, de a sztárfőszereplője, a francia Léa Seydoux miatt is – vagy épp azért, mert a magyar irodalom remekművéből, Füst Milán regényéből készült.

West Side Story (West Side Story)

Egy ismert történet, sőt ismert dallamok, de új megközelítésben, és egy legendás rendezőtől: Leonard Berstein musicaljét maga Steven Spielberg vitte filmre az egyik legígéretesebb hollywoodi ifjú tehetség, Ansel Elgort főszereplésével. Az ötvenes évek New Yorkjának utcáin játszódó Rómeó és Júlia-történet várhatóan már 2020 végén fogja meghódítani a mozinézők szívét.