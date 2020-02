Hollywood Farsang @Neverland

Idén kedvenc filmes karaktereid bőrébe bújva búcsúztathatod ezt a hosszú, rideg telet. Tánc, zene, mulatság és az utánozhatatlan Neverland-varázs, amire garantáltan számítani lehet! A belépés díjtalan.

További információk itt olvashatók.

Időpont: február 22., 20:00–2:00

Helyszín: Neverland Bar & Escape Room

Újszínház - Csíksomlyói passió

Hatalmas kihívás volt egy olyan nagyszabású alkotást ismét színre vinni, mint amilyen a Csíksomlyói passió, melyet először Kerényi Imre rendezett meg 1981-ben. Azóta számtalan módon dolgozták fel az alapművet az ország különböző színházai. A tavalyi évadtól az Újszínházban Nagy Viktor rendezésében mutatják be a darabot, Kerényi Imre emlékének ajánlva az előadást.

A Csíksomlyói passió eltér a szokásos passiójátékoktól, hiszen nem csak Krisztus kálváriáját mutatja be, a történet az ember teremtésével indul. Apró felvillanások vezetik a nézőt a történeteken át, amelyek átható erejűek. Az erős színészi játékot a nagy létszámú tánckar mozgása teszi teljessé, lenyűgöző koreográfiával.

Az ünnepek közeledtével gyakorta hangsúlyozzuk a szeretet és a megértés fontosságát, ám e szó valódi értelmét ritkán érezzük át igazán.

Nem kell vallásosnak lenni vagy ismerni a Bibliát ahhoz, hogy Jézus tanításainak örök érvényűségét megértsük. Naponta kerülünk konfliktushelyzetekbe, melyekben a döntéseink következményei kihatnak a további életünk alakulására. Sokszor feledjük, hogy a játszmáinkban elért győzelemnek mindig ára van, néha jobb lenne engedni - ez az előadás többek között erre emlékeztet minket.

További információk itt olvashatók.

Időpont: március 1., 19.00

Helyszín: Újszínház

10. Ásványbörze

Elérkezett az év első ÁsványBörzéje. Ezúttal a főszerepben a 2020-as év ásványa a turmalin, amit több oldaláról is bemutatnak a látogatóknak, de az év ősmaradványa, az óriásfogú őscápa se marad ki, arról előadást láthatnak az érdeklődők. Az odalátogatókat rengeteg nyers és csiszolt ásvány, ezekből készült ékszerek, dísztárgyak, drágakövek, ősmaradványok és egyéb kézműves termékek várják.

További információk itt olvashatók.

Időpont: február 22-23

Helyszín: MoM Sport

Kern András estje - Lövölde tér

A Kossuth-díjas színművésznek negyedszázada jelent meg első lemeze, rajta az azóta legendássá vált Lövölde tér című dallal. Az azóta is roppant népszerű albumon kívül több lemez is fűződik Kern András nevéhez. A műsorban a közönség hallhatja a nagyon népszerű régi dalok mellett az újabbakat is, így elhangzik - többek között - a Hé, 67!, a Pincér-rock, a Moszkva, a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, a Semmi baj – és persze nem marad el a Lövölde tér sem! És sok sok történet, humor, ahogy azt megszokhattuk Kern Andrástól.

Vendég: Hernádi Judit és Heilig Gábor

További információk itt olvashatók.

Időpont: február 23., 19 óra

Helyszín: Up4event.hu/Újpesti rendezvénytér



Váróterem | Cseh Tamás est

Tíz évvel ezelőtt, 2009-ben búcsúztunk el Magyarország XX. századi krónikásától, Cseh Tamástól, aki generációk számára nyújtott meghatározó élményt. A Váróterem című előadás a Cseh Tamás-Bereményi Géza-Másik János életmű legfontosabb dalait szeretné visszahozni a közönségnek egy újragondolt, színházi környezetbe helyezett nagyszabású műsorral.

Előadók: Fekete Linda, Jordán Adél, Keresztes Tamás, Miczura Mónika, Ónodi Eszter, Tasnádi Bence,

Thuróczy Szabolcs, Trokán Anna, Trokán Nóra és a Bonus Track Band

További információk itt olvashatók.

Időpont: február 21., 17:00 és 20:30

Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ

Trafó - Családi tűzfészek

Tarr Béla eslő filmje alapján készült darab, melyben egy lakáshiánnyal küzdő család feszültségeit és problémáit tárják fel. Bár negyven év telt el a film bemutatója óta, a mondanivalója még ma is aktuális. Az összezárt családban mindannyian saját élettérre vágynak, az emberi kapcsolatokat nap mint nap szaggatják az egyre jobban elmérgesedő viták és a kilátástalanság. A történet kisszerű emberi

viszonyainkat mutatja be, nem szociológiai látleletet ad, inkább arra figyelmeztet, hogyan ne oldjuk meg a problémákat.Tarr Béla forgatókönyvét Garai Judit és Pass Andrea adaptálta színpadra, és a rendező engedélyével mutatják be február 27-én.

Szereposztás: Péter Kata, Gyabronka József, Schruff Milán, Hernádi Judit, Pataki Ferenc, Ullmann Mónika, Török-Illyés Orsolya, Nagy Norbert

További információk itt olvashatók.

Időpont: február és március

Helyszín: Trafó Kortárs Művészetek Háza