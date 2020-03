Hollywoodba nem is bekerülni igazán nehéz, hanem bennmaradni. Egy közepesen jó alakítás is képes megnyitni a kapukat, ám elég egyetlen rossz film ahhoz, hogy valakit végleg leírjanak. Az alábbi sztároknak sem a nagy áttöréssel akadt problémájuk, hanem a folytatással, vagy azzal, hogy a sikerre ítélt film végül mégis hatalmas bukás lett.

Roberto BenigniAz olasz színész hazájában már bőven ismertnek számított, mikor Az élet szép című film végigsöpört a világon. A szívszorító történet egy koncentrációs táborba zárt apáról szól, aki fiát kímélve eljátszotta, hogy az egész borzalom, ami körülveszi őket, csupán játék. 1998-ban ezt a filmet hét Oscar-díjra jelölték, a legjobb férfi főszereplőnek járót meg is nyerte Benigni, és mindenki azt várta, mi lesz a következő dobása. Hiábavaló volt a nagy várakozás, a következő filmje ugyanis Az élet szép közelébe sem ért: a Pinokkió élőszereplős változatát készítette el, ami csúfos bukás volt. A következő jelentős filmjéig majdnem egy évtizedet kellett várni, a Rómának szeretettel című sokszereplős vígjátékban tűnt fel, de ez sem lett olyan hangos siker, mint az Oscar-díjas szereplése.

Michael KeatonA színész csillaga hosszú ideig, és folyamatosan felfelé ívelt. A Beetlejuice és a Batman megalapozta Michael Keaton hírnevét, és úgy tűnt, hogy minden érdekli az embereket, amiben ő szerepel. Ezt azonban megcáfolta 1998-as Hóbarát című film, ami a bizarrabbnál is bizarrabb volt: a főszereplő karácsonykor végzetes balesetet szenved, és a fia által gyúrt hóember testében tér vissza. A film hatalmas bukás volt, egyúttal a Keaton-kor végét is jelentette. Egészen 2014-ig nem volt óriási jelentőségű filmje, nagy szerencséje, hogy a rendezők nem feledkeztek meg végleg róla. Ekkor mutatták be a Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje) című filmet, ami a 2015. február 22-én megtartott 87. Oscar-gálán négy díjat nyert el.

Brandon RouthMinden adott volt ahhoz, hogy Brandon Routh sikeres hollywoodi színész legyen, és nem is akadhatott volna számára jobb szerep Superman megformálásánál. Kisportolt teste és a karakter iránti rajongása miatt mindenki biztos volt abban, hogy a film hatalmas bevételt fog hozni. Nem beszélve arról, hogy több mint egy évtizedet szántak a történet legújabb feldolgozásának előkészületeire, és olyan neves színészek is szóba kerültek a főszerepre, mint Nicolas Cage, Josh Hartnett, Brendan Fraser, Paul Walker, Ashton Kutcher, Keanu Reeves, Will Smith és James Caviezel. Úgy döntöttek azonban, hogy a tradíciókat követve egy addig viszonylag ismeretlen színészt szeretnének a szerepre, így esett a választásuk Brandon Routh-ra. A hangos siker azonban elmaradt, a költségeket is csak épphogy fedezte a bevétel. A bukás Brandon Routh karrierjébe került, aki habár nem tűnt el teljesen, jelentős szerepeket azóta sem kapott.