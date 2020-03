Valljuk be, mindannyian utasítottunk már vissza csak azért filmet, mert az túl hosszúnak tűnt. Míg egy 90 perces mozi szinte bármikor belefér, a nagyobb lélegzetvételű alkotásokhoz alkalmat kell találni. Kényszerű bezártságunk – már, aki megteheti - azonban kiváló arra, hogy bepótoljunk olyan filmklasszikusokat, vagy éppen újdonságokat, amikbe az elrettentő hossza miatt eddig nem mertünk belevágni. Legyünk bátrak, és álljunk neki.

A visszatérő – 2 óra 39 percAz összes közül ez a legkisebb falat, és az egyik legfrissebb. Ha másról nem, arról mindenkinek ismerős lehet, hogy Leonardo DiCaprio ezért a filmért kapta meg élete első Oscar-díját. A történet főszereplője Hugh Glass, aki egy kapitány szolgálatába áll, hogy szőrmét gyűjtsön, egyik nap azonban súlyos medvetámadás éri. Elszállítani a körülmények miatt nem tudják, ezért sorsára hagyják, de a férfi felépül és bosszút esküszik.

Az ír – 3 óra 30 percA Martin Scorsese rendezésében készült bűnügyi filmdráma Charles Brandt Hallom, szobafestő vagy című regénye alapján készült. A főszerepben olyan nagy nevek láthatók, mint Robert De Niro, Al Pacino és Joe Pesci. A gengsztereposz a II. világháború utáni Amerika alvilágát mutatja be a nézőknek, amelynek kulcsfigurája Frank Sheeran, aki a maffiózók orgyilkosa lesz. Nem csak a különböző bűnszervezetek közötti hatalomharcot mutatja be, hanem azt is, az alvilág hogyan fonódik össze a politikával.

Volt egyszer egy Amerika – 3 óra 49 percA New York zsidónegyedében felnőtt barátok mindenképpen szeretnének kitörni a szegénységből, de erre csak egyetlen utat látnak: a bűnözést. Noodles és barátai az évek során a legrettegettebb bűnözőkké válnak Amerikában. Bandájuk alapjait a köztük lévő barátság és bizalom adják, de ez nem tart örökké. Egyikükről kiderül ugyanis, hogy áruló. Sergio Leone bűnügyi drámájának főszereplője Robert De Niro és James Woods.

Elfújta a szél – 3 óra 58 percA romantikus dráma Margaret Mitchell azonos című, Pulitzer-díjas regényéből készült. A történet főszereplője Scarlett O'Hara, egy vonzó, cserfes, öntudatos lány, akinek a polgárháború kirobbanása előtt a legfőbb problémája, hogy az őt körülrajongó férfiakat szédítse. Hamar megváltozik azonban a helyzete, ahogy a rabszolgatartó Délnek is a háború kirobbanása után. Scarlettnek erején felül kell megküzdenie a megélhetésért, és a családi birtokért, Taráért, amelyet békeidőben nem sokra tartott, de rá kellett jönnie, hogy minden erejét abból a földből meríti. A dráma pedig nem csak körülötte zajlik, hanem a szívében is. Későn jön rá, hogy ki az igazi szerelme.

Huszadik század – 5 óra 20 percBernardo Bertolucci történelmi drámájára az egész világ felfigyelt, de nem mindenhol részesült elismerésben. Sok helyen csak a rövidített változatott mutatták be, Amerikában az akkori szigorú cenzúra miatt ezért főként az erotikus jelenetek rövidültek le, vagy maradtak ki teljesen a filmből, amely egy monumentális alkotás. A fókuszban két barát története áll: a parasztfiú, Olmo és urának fia, Alfredo. Együtt harcolnak az első világháborúban, majd hazatérnek, megnősülnek, de a megváltozott helyzetben is próbálják megőrizni barátságukat, amely egészen addig sikerül, amíg Olmót gyilkossággal nem vádolják. A film főszerepében Robert DeNiro látható, Olmót pedig Gérard Depardieu játszotta.

+1 Sátántangó – 7 óra 30 percA Tarr Béla rendezésében készült film a leghosszabb, az itt felsoroltak közül. A mű alapját Krasznahorkai László azonos című alkotása adja. A film története a rendszerváltás előtt játszódik, központjában pedig egy alföldi mezőgazdasági kollektíva széthullása áll. A mezőgazdasági géptelepen élők számára megszűnt már minden érték, lassacskán ők maguk is. Csak a menekülés vágya sodorja tovább őket, át az életen. Terveket szőnek, hogyan tudnának egymás kárára megszabadulni ettől a sorstól, de a megvalósításig egyikük sem jut el. Arra várnak, hogy talán érkezik majd valaki, aki kiveteti őket a nyomorúságból, és aki által feloldozást nyernek bűneik alól.