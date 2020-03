Az egyik testrészéből elvesztett egy darabot, a VV a monogram náluk családi hagyomány, és van olyan város, aminek az összes bárjából kitiltották. Ezek mellett sok más érdekességről is olvashatsz az ötvenedik születésnapját ünneplő Vince Vaughn kapcsán.

1.Meglehetősen sokszínű családfával rendelkezik. Az apai nagyanyja például libanoni volt, az anyai nagyapja olasz, de távoli ősök révén angol, ír, német, holland, svájci-francia és skót vér is folyik az ereiben.

2.Középiskolában elég rossz tanuló volt, és egy trükkel biztosította be magának az érettségit. Megválaszttatta magát a diákönkormányzat elnökének, és így hivatalból beszédet kellett mondania az érettségi ünnepségen. Ahhoz viszont, hogy beszédet mondhasson, át kellett mennie a vizsgán, így az iskolának lett volna kínos, ha megbukik.

3.Ő Hollywood egyik legmagasabb és legvidámabb színésze: 196 centire nőtt, és a beceneve Mr. Sunshine, azaz Mr. Napsütés.

4.Az egyik hüvelykujja rövidebb a másiknál, ugyanis egy autóbalesetben elvesztett belőle egy darabot.

5.A Mindent a győzelemért! (1993) forgatásán találkozott Jon Favreau-val, aki azóta is az egyik legjobb barátja, és akinek a karrierje beindulását is köszönheti. Favreau ugyanis ezután írt és rendezett meg egy független komédiát Bárbarátok címmel, ami küszködő fiatal színészekről (azaz nagyjából a haverjairól) szólt, és ennek egyik főszerepére felkérte Vaughn-t. A Bárbarátok kultuszfilmmé vált, és Steven Spielberg is ezt látva hívta el Vaughn-t a Jurassic Park második részébe.

6.Noha elsősorban színészként ismerjük, és ő maga is ezt tartja a fő hivatásának, de más szerepkörökben is szeret belefolyni a filmkészítésbe. Producerként egészen komoly filmográfiája van már, és forgatókönyvíróként is dolgozott három filmen (Páros mellékhatás, Gyakornokok, Szakíts, ha bírsz).

7.2001-ben egy kocsmai verekedés miatt kitiltották az észak-karolinai Wilmington városának összes vendéglátóegységéből egy csinos kis pénzbüntetés mellett.

8.A kedvenc színészpartnere Ben Stiller, akivel eddig hat filmben játszottak már együtt, sőt volt olyan év (2004), amikor három közös filmjüket is bemutatták.

9.Szintén hat filmjében bukkant már fel az édesapja, Vernon Vaughn, persze ő csak kisebb, sőt legtöbbször statisztaszerepekben, afféle kabalaként.

10.Nem véletlen, hogy az édesapja és az ő monogramja is VV, ez náluk egyfajta családi hagyomány. A két húgát Victoriának és Valerie-nek hívják.

11.Két szálon is kapcsolódik a Jóbarátok sorozathoz. Ő volt az egyik esélyes Chandler szerepére a széria indulásakor, de végül Matthew Perry lett a befutó. Egy rövid ideig pedig együtt jártak Jennifer Anistonnal, akivel a Szakíts, ha bírsz forgatásán jöttek össze.

12.Tagja, sőt egyik vezetője a híres „Frat Pack" társaságnak, amelybe tartozó hollywoodi színészek nem csak országos cimborák, és gyakran buliznak együtt, de rendszeresen szerepelnek is egymás filmjeiben. Vaughn mellett a csapat oszlopos tagjai többek között Will Ferrell, Ben Stiller, Owen Wilson, Luke Wilson, Jack Black és Steve Carell.

13.Utálja a mobiltelefonokat, és a mindennapjaiban nem is használ ilyesmit. Amikor filmet forgat, akkor persze muszáj neki, és a stáb biztosít neki egyet, de ezeket is rendszeresen elhagyja.

14.2019 júniusában megkapta a harmadik legmagasabb kitüntetést, amit az Egyesült Államok hadserege civilnek adományozhat. Ezt azzal érdemelte ki, hogy évek óta látogatja a külföldön szolgáló amerikai katonákat, és tart nekik vetítéseket a filmjeiből, hogy így is támogassa őket.

15.A kedvenc filmjei a következők: Száll a kakukk fészkére (1975), Az Úr kegyelméből (1983), Gáz van, jövünk! (1976), Becéző szavak (1983), Városi cowboy (1980), Öt könnyű darab (1970), és Papírhold (1973).