A legendás zenekar 8 év után új dallal jelentkezik: még a karantén előtt kezdték meg a munkálatokat, de otthonaikban fejezték be.

A legendás zenekar remekül megágyazott az új megjelenésnek azzal, hogy hétvégén feltűnt a One World: Together At Home című jótékonysági műsorban: az ő előadásukról cikkeztek talán a legtöbbet.

A Living In A Ghost Town című vadonatúj dal munkálatait a zenekar Los Angelesben kezdte, Londonban folytatta, az utolsó simításokat pedig a tagok saját otthonukban végezték.

„Az úgy volt, hogy a Stones még a karantén előtt stúdióba vonult – aztán úgy gondoltuk, hogy az egyik dal, amin dolgoztunk, nagyon passzolna a mostani helyzethez. A Living In A Ghost Town végleges változata az otthonainkban készült el: reméljük, nektek is tetszik!" – mondta Mick Jagger a single-ről.

A zenekar többi tagja is mesélt egy kicsit arról, hogy miért pont most és miért pont ezt a dalt választották. Charlie Watts például azt mondta, hogy nagyon szeretett rajta dolgozni, és reméli, hogy a rajongók is érzik és értik majd azt a különleges hangulatot, ami szerinte árad ebből a szerzeményből.

Ronnie Woodsot meghatotta a sok rajongói üzenet, amit az utóbbi időben kaptak – ő nekik is szeretne kedveskedni a Living In A Ghost Townnal.

Keith Richards pedig a tőle megszokott módon, kicsit nyersebben fogalmazott: „Térjünk a tárgyra. Ezt a dalt több, mint egy éve raktuk össze Los Angelesben, egy új album részeként. Aztán beütött a szar, és Mickkel úgy gondoltuk, hogy kéne belőle egy végleges verzió, ami most itt is van. Vigyázzatok magatokra!"