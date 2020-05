Hollywood tele van színészcsaládokkal. Vagy a rokonok között található meg egy-egy híresség, vagy a testvérek mentek ugyanabba az irányba, de az is nagyon gyakori, hogy a híres színészek gyermekei választják ugyanazt a pályát. Így aztán az is sűrűn előfordul, hogy szülők és gyermekek együtt játszanak. A nemrég elhunyt Jerry Stiller is többször szerepelt egy filmben fiával, Ben Stillerrel, de Meryl Streep is játszott már lányával.

Meryl Streep és lánya, Mamie GummerMeryl Streep elő legenda, és habár előszeretettel gondoljuk azt, hogy a sztárok gyermekeinek könnyű dolga van karrierépítés terén, mégsem lehet egyszerű ugyanazon a pályán érvényesülni, ha egyszer az anyukánk olyan sikeres és tehetséges, mint Meryl Streep. Mamie Gummer mégis úgy döntött, hogy megpróbálja, és mindössze hároméves volt, amikor először szerepelt anyukájával egy filmben, méghozzá a Féltékenység című drámában. Később az Este című filmben is közösen játszottak, majd a Ricki and the Flash-ben szintén. Mamie Gummer ezeken kívül A törvény nevében című sorozatban is szerepel, de látható A kórterem című filmben is a többi között.

Bridget FondaHabár Bridget Fonda a 2000-es évek elején teljesen visszavonult a színészkedéstől, nagyjából két évtizednyi karriert tudhat maga mögött. Családjában sorakoznak a hírességek: nagyapja Henry Fonda, nagynénje Jane Fonda, édesapja pedig Peter Fonda. Bridget 1964-ben született, és még csak ötéves volt, amikor édesapjával közösen szerepelt egy azóta kultikussá vált filmben, a Szelíd motorosokban. Felnőttként is folytatta a színészi pályát, láthattuk a Sorsjegyesekben, a Jackie Brownban, és a Minden gyanú felettben is.

Charlie Sheen és Emilio EstevezHabár nem ugyanazzal a vezetéknévvel váltak híressé, Charlie és Emilio testvérek, ráadásul mindketten színészek, ahogy apjuk, Martin Sheen is. Az egyetlen egyszer fordult elő, hogy mindhárman ugyanabban az alkotásban szerepeltek volna, az 1973-as Sivár vidék című filmben, habár akkor még Charlie és Emilio is nagyon kicsik voltak, és mindössze néhány másodpercet kaptak a reflektorfényből. Később azonban többször is megesett, hogy vagy egymással, vagy az apjukkal játszottak. Charlie és Emilio hat alkalommal szerepeltek együtt, Emilio és az apja ötször, míg Charlie és az apja kilenc alkalommal készített együtt filmet.

Eva Amurri és anyja, Susan SarandonUgyan Eva Amurri 2016 óta egyszer sem szerepelt sem a mozivásznon, sem a televízióban, a 90-es éves végén nagyon sok alkotásban lehetett látni. Karrierje során pedig többször is előfordult, hogy édesanyjával játszott egy filmben. Elsőként a Ments meg, Uram! című drámában, amelyben Susan Sarandon karakterének a 9 éves énjét alakította. Az Örök lányok című filmben pedig ennél is testhezállóbb feladatot kapott, Susan Sarandon karakterének a lányát játszotta el. Eva olyan sikeres sosem lett, mint az édesanyja, a legfontosabb szerepét 2004-ben játszotta A rosszak jobbak című filmben.

Ben Stiller és édesapja, Jerry StillerUgyan a 92 éves korában elhunyt Jerry Stiller inkább humoristaként vált ismertté, színészként is rendkívül tehetséges volt. Fiához, Ben Stillerhez hasonlóan többnyire vígjátékokban kapott szerepet, többen pedig együtt is játszottak. A Zoolander, a trendenkívüli című filmben is feltűnt Jerry Stiller, de az Agyő, nagy ő!-ben is.