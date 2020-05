A pünkösdi hosszú hétvégén ismét megnyílik a gyalogosok előtt a pesti alsó rakpart Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza. Az autómentesített területen gyerekprogram és szemétszedési akció várja a kilátogatókat, és még hétfőn is lehet sétálni a rakparton.



Mint a közlemény emlékeztet, a pesti alsó rakpart május közepén nyílt meg első alkalommal a gyalogosok előtt, és sok család, sétáló és biciklis azonnal birtokba is vette a belvárosi Duna-partot. A Budapest Restart programmal a főváros felkészül a rakpart hosszabb nyári megnyitására, de addig is, a várható igényeknek megfelelően minden hétvégén egy-egy újabb eseménnyel vagy civil akcióval színesítik, bővítik a lehetőségeket.

A rakpart egészen a szeptemberi iskolakezdésig várja majd a budapestieket és az idelátogatókat. Most már egyre több terasz és vendéglátó hajó, valamint étterem is megnyílik, így még több lehetőség adódik a tartalmas időtöltésre és felüdülésre a rakpart környékén is - hívja fel a figyelmet a BVA. A pünkösdi hosszú hétvégén a környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében a Valyo - Város és a folyó csapata kezdett civil akcióba; szombaton várják az önkénteseket, hogy együtt megtisztítsák a rakpartot. Az eszközök és logisztika terén a Fővárosi Közterület-fenntartó és munkatársai segítik az önkénteseket.



Vasárnap a családi programoké lesz a rakpart, hiszen gyermeknapon - jó idő esetén - aszfaltkréta-rajzolásra invitálják az ünnepelteket, 14 és 17 óra között pedig Magyar Bori énekesnő is koncertet ad - írja az MTI.