Általában, ha egy film óriási költségvetéssel készül el, az azt jelenti, hogy a rendező és a forgalmazó cég is bízik annak sikerében, pedig erre semmi nem garancia. Teletömhetik sztárszínészekkel, költhetnek rengeteget a reklámokra és magára a filmre, akkor sem biztos, hogy kígyózó sorokban állnak majd az emberek a mozik bejárata előtt azért, hogy láthassák. És sajnos bőven akadnak olyan alkotások, amelybe rengeteg pénzt pumpáltak, de nagyon gyorsan a feledés homályába merültek. Íme, azok a mozik, amelyek nagyon sokba kerültek, de jó eséllyel még csak nem is hallottál a létezésükről.

John CarterA 2012-ben bemutatott film sikerre volt ítélve, ez azonban elmaradt. A fantasztikus akciófilmet Edgar Rice Burroughs amerikai író Mars-sorozatának első kötete, A Mars hercegnője alapján készítették. Mivel a könyvek számos íróra hatással voltak, és az egyik első science fantasy regényként tartják számon, mindenki biztos volt abban, hogy a film is hasonló sorsra jut. Nem is sajnálták rá a pénzt, a Disney a gyártásba 250 millió dollárt ölt, de összesen a költségvetésre a marketingre szánt egyéb kiadásokkal együtt 350 millió dollárra rúgott, a bevétel pedig elmaradt. Világszerte mindössze 284 millió dollárt tett ki, amely miatt minden idők egyik legnagyobb bukásaként tartják számon a filmet, amire sokan még csak nem is emlékeznek, de ha mégis, akkor csak hatalmas katasztrófaként.

Evan, a minden6óA minden6ó című film sikerein felbuzdulva a forgalmazó úgy döntött, hogy mindenképpen készítenek egy második részt. Az első zajos sikert aratott, már ami a bevételt illeti, hiszen a 81 millió dolláros költsége mellett 484 millió dollárt hozott a konyhára. Nem csoda, hogy le akartak húzni még egy bőrt a történetről, de ahogy az lenni szokott, a folytatás már egyáltalán nem volt olyan népszerű, mint az első rész, ráadásul a költségek is elszálltak. Összesen 200 millió dollárt költöttek a 2007-ben bemutatott filmre, ami akkor az egyik legdrágább vígjátékká tette az alkotást, a bevételek azonban elmaradtak. Összesen 174 millió dollárt hozott a film.

47 RoninA film azt a japán történelmi eseményt dolgozza fel, amely során 47 rónin megbosszulta ura, Aszano Naganori halálát. Több filmben és tévésorozatban mutatták már be a történetet, ám a Keanu Reeves főszereplésével készült film egyáltalán nem aratott sikert. A történetet ugyanis egy kitalált főszereplővel és egyéb fantasy elemekkel fűszerezték, amelyre nem lett volna szükség. A film végül nagy bukás lett, ugyanis csak 151 millió dollárt hozott, viszont 175 millió dollárt költöttek rá összesen. Ráadásul a feledés homályába is veszett.

Nagy Sándor, a hódítóEz az a történelmi eposz, amit mindenkinek ismernie kellene, hiszen egy emblematikus figura, az egyik legnagyobb hadvezér életét mutatja be. A pénzt sem sajnálták rá, a film elkészítése nagyjából 155 millió dollárba került, és olyan sztárok játszották benne a főszerepeket, mint Colin Farrell, Jared Leto, Angelina Jolie és Anthony Hopkins. Hatalmas sikernek kellett volna lennie, ennek ellenére alig hozott valamit a konyhára, mindössze 12 millió dollárnyi profitot termeltek. Amerikában szörnyű kritikákat kapott az eposz, és alig akadnak olyanok, akik emlékeznek a filmre.