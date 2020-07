1.Elena Lidia Vasziljevna Mironova (angolos átírással Helen Lydia Mironoff) néven született Londonban. Az édesapja orosz, az édesanyja angol.

2.Az egyik ük-ük-ükapja az a Kamenszki gróf, aki a napóleoni háborúk egyik hőse volt. A családjuk tagjai később is magas hivatalt töltöttek be, Helen Mirren nagyapja például úgy került Angliába, hogy az első világháború idején orosz diplomataként ott tárgyalt. Közben viszont kitört a bolsevik forradalom, és ő pedig inkább ottmaradt Londonban, taxisofőrnek állva.

3.A származása ellenére az orosz nyelvet nem beszéli, ellenben franciául folyékonyan tud.

4.Iskolai darabokban kezdett színészkedni, és a tehetségére jellemző, hogy már húszéves korában meghívta soraiba az angliai színjátszás csúcsát jelentő Royal Shakespeare Company.

5.Egy interjújában bevallotta, hogy a húszas éveiben rendszeresen fogyasztott kokaint bulizáshoz. Akkor hagyta abba, amikor egy újságban azt olvasta, hogy a hírhedt náci háborús bűnös Klaus Barbie a kokainbizniszből él.

6.Ő az egyetlen színésznő, aki eljátszotta mozgóképen I. és II. Erzsébet angol királynőket is. Az Elizabeth című miniszéria és A királynő című mozifilm ráadásul szinte egymás után készült, így fordulhatott elő, hogy mindkettőért 2007-ben jelölték Golden Globe-ra, sőt meg is kapta mindkét díjat.

7.A Golden Globe amúgy is a kedvence lehet, hiszen összesen tizennégyszer(!) jelölték rá, ebből háromszor meg is kapta. Oscar-díjra négyszer jelölték, és egyszer nyerte el (A királynőért). Azon nagyon kevés színész egyike, akik megkapták már a szakma „Hármas Arany Koronáját", azaz nyertek Oscart, Emmyt és Tony-díjat is (tehát voltak már legjobbak filmen, tévében és színpadon is).

8.A királynői szerepek valamiért nagyon illenek hozzá, a karrierje során hatszor játszott már ilyet a kamerák előtt (A királynő, Elizabeth, Egyiptom hercege, The Snow Queen, György király és Caligula című produkciókban).

9.1996-ban visszautasította a kitüntetést, amivel az angol királynő a brit lovagrend tagjai közé avatta volna. 2003-ban már elfogadta a megtiszteltetést, és azóta a hivatalos neve Dame Helen Mirren (a 'Dame' a 'Sir' női megfelelője).

10.A kedvenc színésznője és bálványa az olasz neorealizmus híres filmcsillaga, Anna Magnani (Róma, nyílt város, Mamma Róma).

11.1986 óta él együtt a hollywoodi rendező és producer Taylor Hackforddal (Az ördög ügyvédje, Ray), akiért annak idején Liam Neesont hagyta el. 1997 óta házasok is, gyermekük nem született.

12.A bal kezén van egy tetoválása, amit egy minnesotai őslakos rezervátumban csináltatott, és ami egy ősi indián szimbólumot ábrázol.

13.Rajong a sebhelyekért, főleg ha azok az arcon találhatók és férfiak viselik. Szerinte rendkívül szexi az a rejtélyes titok, amit ilyenkor a sebhely története mögé képzel az ember.

14.A kedvenc amerikai városa New Orleans, és a férjével sokáig lakást is tartottak ott fent. Ezt 2007-ben eladták, és azóta már csak Los Angelesben, Londonban élnek, a nyarakat pedig Dél-Franciaországban töltik.

15.Vállaltan nudista, sőt naturista, és imád ilyen strandokra járni. Azt mondja, sehol máshol nem érzi magát annyira szabadnak.