73 éves korában meghalt Peter Green, a legendás Fleetwood Mac egykori alapítója és gitárosa. Halálhírét családja jelentette be a szóvivőkön keresztül, melyből kiderült Greent álmában érte a halál.

Green 1946-ban született Londonban, alig húszévesen csatlakozott John Mayall zenekarához, ahonnan egy évvel később kilpétt, majd megalapította a saját zenekarát. Ez volt a dobosról, Mick Fleetwoodról elnevezett Fleetwood Mac, mely gyorsan a legnépszerűbb új bluesegyüttesek közé került, és Green szerzeményei közül az Albatross és a később Santana által még híresebbé tett Black Magic Woman is nagy sláger lett.

Greent a legjobb gitárosok között tartották számon, ám túlzott LSD fogyasztása teljesen romba döntötte a pszichéjét, és 1970-ben kilépett a zenekarból. Később skizofréniával kezelték, és egy évtizedre eltűnt a színről.

A szünet után is fellépett még olykor-olykor, a Fleetwood Mackel pedig a Rock and Roll hírességek csarnokába is beiktatták 1998-ban.