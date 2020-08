Az egyik szemére vak, kezelték már szexfüggőséggel, regényíróként is jegyzett, és az X-akták miatt huszonötmillió dollárra perelte a sorozat gyártóit. Ezekről, és még sok más érdekességről is olvashatsz cikkünkben a 60. születésnapját ünneplő David Duchovny kapcsán.

1.New Yorkban született, az édesanyja skót, az édesapja pedig zsidó származású (ukrajnai és lengyelországi felmenőkkel).

2.A különleges vezetékneve szláv eredetű, lengyelül „lelkész"-t vagy „lelki"-t jelent. Kiejteni pedig úgy kell, hogy 'dukovni'.

3.Középiskolában olyan tehetségesen kosárlabdázott, hogy egyetemi sportösztöndíjat is ajánlottak neki. A kosarazáshoz viszont rossz élménye is kötődik, játék közben egyszer olyan szerencsétlenül nyúltak bele a jobb szemébe, hogy azóta sem lát vele.

4.A neves Princeton és Yale egyetemeken irodalmat tanult, maga is publikált, és ígéretes karrier előtt állt a tudományos pályán, valamint költőként is. Ezt hagyta ott a színészkedésért 1987-ben, de később aztán visszatért az íráshoz, és a 2010-es években három regénye is megjelent.

5.Mint már az eddigiekből is kiderült, Duchovny azon kevés sztárszínész egyike, akik a műveltségükkel is kitűnnek. Például több idegen nyelven is beszél, többek között francia, héber és latin tudással is rendelkezik.

6.Élete első filmszerepét a Dolgozó lány című klasszikus vígjátékban kapta, amiben annyi volt a dolga, hogy elbújjon a fürdőszobában egy születésnapi buli meglepetésvendégeinek egyikeként.

7.Az első feltűnést keltő szerepét a kultikus Twin Peaks sorozat hozta el, és a feltűnő itt a szó minden értelmében érvényes, ugyanis női ruhában játszott el egy transzszexuális FBI-ügynököt.

8.Karrierje legismertebb szerepe a popkulturális ikonná váló Mulder ügynök az X-aktákból, és a figura cinikus humorához Duchovny is sokat hozzátett, rengeteg poént és beszólást improvizálva a forgatáson. A sorozat vége felé már rendezőként és producerként is beszállt a sorozatba, és részesedést kapott a bevételekből is. Ennek könyvelésével viszont szerinte átverték őt, és huszonötmillió dollárra perelte be a gyártó céget.

9.Óriási kutyarajongó, a gyerekkorát is három eb (és négy macska) társaságában töltötte. Épp ezért az egyik legnehezebb és leggyűlöltebb színész feladataként élte azt meg, amikor az X-akták: Hinni akarok mozifilm forgatásán egy kutyával kellett harcba szállnia.

10.Ő az első színész, aki elnyerte a Golden Globe-díjat a drámai és a vígjátéki televíziós színészi kategóriákban is. Előbbit az X-aktákért, utóbbit a Kaliforgiáért kapta meg.

11.Tizenhét éven át élt házasságban Téa Leoni hollywoodi sztárszínésznővel (Bad Boys, Jurassic Park III., Hogyan lopjunk felhőkarcolót?). Két közös gyermekük született.

12.Még a házas évei alatt vonult be elvonóra, ahol szexfüggőség miatt kezelték.

13.A jegygyűrűjét viszont nem emiatt (vagy nem csak emiatt) nem hordta, hanem mert allergiás reakciókat vált ki nála, ha a bőre túl sokáig érintkezik fémekkel.

14.Zenészként is tevékenykedik, és két albumot is kiadott, amelyen saját maga által írt dalok szerepelnek.

15.2017-ben úgy döntött, hogy egy időre felfüggeszti a színészi karrierjét annak érdekében, hogy a regényírásra és a zenélésre koncentrálhasson. Az eddigi utolsó kamerák előtti szerepét a két évad erejéig több-kevesebb sikerrel felélesztett X-aktákban játszotta.