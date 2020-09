Julie Simon számára kiskora óta egy igazi szenvedély a sütés. Mindig is szeretett új recepteket kipróbálni, új ízekkel kísérletezni, de végül az élet nem a konyha felé sodorta az amerikai származású nőt.

A kézügyességét nem meghazudtolva képzőművész lett belőle, de nem a konyhában, a média világában helyezkedett el. Azonban 20 évvel ezelőtt mindent megváltoztatott egy londoni út, amely során a Harris's famous food hallban tett látogatása olyan nagy hatással volt rá, hogy úgy érezte az ő helye a konyhában van és szeretné újra előtérbe helyezi a sütés iránti szenvedélyét - írja a boredpanda.com.

Otthon, autodidakta módon megtanulta a kreatív dekorálás csínját-binját, azóta már főállásban alkotja a csodálatos remekműveket, ami ahogyan ő fogalmazott: "a legnagyobb és legjobb kihívás is egyben".

Julie alkotásai első ránézésre sokkal inkább tűnnek egy csodaszép, ritka bútordarabnak vagy egy friss csokor virágnak, mint egy ehető tortának, sőt, annyira élethűek, hogy az embernek nincs szíve elfogyasztani őket, még akkor sem, ha cukormentes alkotásokról van szó.

Az elmúlt években rendkívül beindult Julie kreatív sütési karrierje, ami az Instagram követőinek számából is meglátszik, több, mint 47 ezres rajongótábora van. Munkáját az is dicséri, hogy megrendelői között olyan nagy nevek is szerepelnek, mint Kylie Jenner vagy Christine Quinn.

Az elképesztő alkotások megtekintéséhez kattints a képre.