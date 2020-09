A színészek feladata, hogy hitelesen eljátsszák a perzselő érzelmeket, de előfordul, hogy annyira beleélik magukat a szerepbe, hogy végül már nemcsak színlelik a szenvedélyt. Nem egyszer történt már meg, hogy a kamerán kívülre is jutott a két karakter érzelmeiből. Összeszedtük azokat a filmbéli párokat, akik a kelleténél jobban élvezték a csókot és nem is hagyták abba a végefőcím után.

Chad Michael Murray és Sophia Bush

Chad Michael Murray és Sophia Bush 2003-ban a Tuti gimi forgatásán ismerkedtek meg, és szinte pontosan akkor kezdtek el a való életben is összemelegedni, mikor az általuk megformált karakterek. 2004 májusára eljegyezték egymást, 2005 áprilisában pedig össze is házasodtak. A szerelmük azonban nem állta ki az idő próbáját, öt hónappal később elváltak egymástól. A helyzetük pikantériája az, hogy még sokáig kellett együtt forgatniuk a sorozatban, ami a szakítás feldolgozását egyáltalán nem könnyítette meg.

Liam Hemsworth és Miley Cyrus

Miley Cyrus és Liam Hemsworth nagyon fiatalon, az Utolsó dal című film forgatásán találkoztak. A vásznon eljátszott szerelmük pedig a való életben is folytatódott. Azt már mindenki tudja, hogy mi lett a viszonyuk vége, hiszen a rajongók legnagyobb meglepetésére végül és végleg elváltak útjaik. A problémákról ugyan ők maguk nem nyilatkoztak, de az kiderült, hogy míg Liam Hemsworth családot és gyereket szeretett volna, addig Miley Cyrus soha nem volt igazán kész az ilyen jellegű megállapodásra, sokkal szabadabb és vadabb személyiség.

Tori Spelling és Dean McDermott

Mindkét színész házas volt, mikor találkoztak a Mind Over Murder című film forgatásán 2005-ben. A kettőjük között lévő vonzalom azonban olyan mértékű volt, hogy feladták előző kapcsolataikat, és 2006-ban össze is házasodtak. Később az is kiderült, hogy már az első találkozás után egy ágyban kötöttek ki, és habár az elmúlt években rengeteg problémával kellett megküzdeniük, a kapcsolatuk még mindig tart. Pedig bőven jutott nekik a botrányokból: megcsalás, pénzügyi válság, és persze a nyilvánosság, valamint a kapcsolatukról felreppenő pletykák is kikezdhették volna a szerelmüket, de nagyon úgy tűnik, hogy ezek a problémák csak összekovácsolták a párt.

Vanessa Marcil és Brian Austin Green

A két színész a Beverly Hills 90210 forgatásán találkoztak és szerettek egymásba, de a karaktereikhez hasonlóan az ő szerelmük sem tartott sokáig, ellenben a kapcsolatuk vége sokkal drámaibbra sikeredett. 2001-ben jegyezték el egymást, 2002-ben született egy közös gyermekük, majd 2003-ban elváltak. A baj természetesen főként ez után következett, ugyanis Vanessa azt állította, hogy Brian nem foglalkozik gyermekükkel, ennek ellenére a férfi teljes felügyeletet akart, és bíróság elé vitte az ügyet. A pert elvesztette, ezután pedig teljesen eltűnt a fia életéből. Sokak szerint akkori felesége, Megan Fox hatására, de állítólag azóta rendeződött a viszonyuk.