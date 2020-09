Ám ennek ellenére, a mai napig elő-elő kerülnek olyan információk, amelyek sokakat megdöbbentenek. Összegyűjtöttünk mi is 5 olyan tényt, amit talán csak a legkomolyabb Titanic-rajongók tudnak.

1. Kate Winslet majdnem otthagyta a félig leforgatott filmet

Mint kiderült, a színészek speciális védőfelszerelést viseltek, mikor a vízben játszódó jeleneteket forgatták, mégpedig azért, hogy megőrizzék az egészségüket. Erre azért volt szükség, mert hosszú órákat töltöttek el a mindössze 15 fokos vízben. Kate Winslet azonban úgy döntött, hogy a hitelesség kedvéért nem veszi fel ezt a hővédő ruhát, így viszont tüdőgyulladást kapott, ami miatt pedig ott akarta hagyni a produkciót. James Cameron alig tudta meggyőzni arról, hogy ez az egyik legrosszabb döntés, amit csak hozhat.

2. Rose meztelen portréját James Cameron rajzolta

Sokan nem tudják, de a híres rendezőnek fantasztikus tehetsége van a rajzoláshoz is - nem úgy, mint Dicapriónak, aki egyáltalán nem lett volna képes olyan csodás portrét rajzolni a színésznőről, mint amit megkövetelt az ikonikus jelenet. Így a nézők valójában Cameron kezét láthatták, amint könnyed mozdulatokkal lerajzolta a nyakékben fekvő Rose-t.

Ez a jelenet egyébként nem csak Leonardónak okozott nehézséget, hanem Winsletnek is, hiszen nagyon nehezen tudott elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy anyaszült meztelenül kell feküdnie az egész stáb előtt. Végül a jóval tapasztaltabb kolléganője, Emma Thompson segített neki, aki néhány jótanáccsal megkönnyítette a szorongó főszereplő helyzetét.

3. Valós személyekről mintázták az ágyban fekvő idős házaspárt

A film egyik legszívszorítóbb jelenete, amikor egy ágyban fekvő idős házapárt mutatnak a hajó süllyedésének idején. Azonban őket sem a fantázia ihlette: Isidore Strauss és Ida Strauss valóban élő személyek voltak, akik sajnos szintén elmerültek a Titanic hajóval együtt.

4. A rendező több, mint 150 ezer színészt készített fel a legapróbb részletekig

Mindnyájunk emlékezetében élénken élnek azok a jelenetek, amelyekben több tucat színészt láthatunk pompásabbnál pompásabb jelmezekben. Elképesztő, hogy egytől-egyig mindegyikük egyedi jelmezt viselt, amelyek mind tökéletesen passzoltak az akkori, 1912-es trendekhez. Nem meglepő, hogy a díszlet és a jelmezek megtervezése és elkészítése volt a film egyik legköltségesebb tétele, nem beszélve arról, hogy a tervezők egy teljes éven át csak ezzel foglalatoskodtak.

James Cameron személyesen gondoskodott arról, hogy minden részlet a lehető legtökéletesebb legyen, ám így is becsúszott egy kis baki, ami végül aztán jól sült el. Gloria Stewart alakította a visszaemlékező idős Rose-t, aki az egyik jelenetben meztelen lábakkal fellép a korlátra, megvillantva pucér lábfejét. Arra azonban senki sem számított, hogy a színésznő pirosra festett lábujjkörmökkel érkezik a forgatásra. Cameron számonkérően kérdezte, hogy mégis hogy képzelte ezeket a körmöket, de aztán jobban belegondolva rájött, hogy tulajdonképpen neki is tetszik ez a szín.

5. A filmnek volt egy alternatív befejezése is

A 3,5 órás produkció végén azt láthatjuk, ahogy Rose megtalálja a kabátja zsebében a ragyogó szív alakú nyakláncot, a következő képkockán pedig már az idős asszony tűnik fel, aki egy mozdulattal a vízbe dobja a drága ékszert. Készült azonban egy másik befejezése is a filmnek, amit most te is megnézhetsz.