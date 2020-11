A neves sajtófotós, aki súlyos izomsorvadásos betegségben, amiotrófiás laterálszklerózisban (ALS) szenvedett, hétfőn halt meg - közölte az NPR amerikai közszolgálati rádió a fotós munkatársa, Dianne Duenzl bejelentésére hivatkozva.

Wolman már csaknem harminc éves volt, amikor a hatvanas évek végén elkezdődött fotóriporteri pályafutása San Franciscóban. Korábban egy ideig Berlinben élt, ahol a falról is készített anyagot. A zene iránti rajongása vitte a Rolling Stone magazinhoz 1967-ben, amelynek első szerkesztőségi fotósa lett. Képei minden lapszámban megjelentek. Kezdetben ingyen dolgozott, és inkább megtartotta képei szerzői jogait, ami később ügyes üzleti húzásnak bizonyult.

Több könyve is megjelent, 1992-ben Classic Rock & Other Rollers című kötetének előszavában a Rolling Stone alapítója, Jann Wenner a magazin korai éveinek "ismeretlen hősei" közé sorolta, aki segített meghatározni a lap vizuális stílusát, és kikövezte az utat a nyomában haladóknak.

Hendrixről a legintenzívebb képeket a színpadon készítette. Woodstockban és műtermében is fényképezte a zseniális gitárost, bensőséges pillanatokban, gondolataiba merülve vagy nevetés közben.

A legendás Woodstockról a kollektív emlékezetben fennmaradt képek egy része Wolman fotóiból áll, aki szinte mindent lefotózott, amit a fesztiválon látott: a fellépésre várakozó előadóktól a színpadi műsoron át a kulisszák mögötti pillanatokig. Távoli képeken örökítette meg a hatalmas tömeget, de gyönyörű közeli fotókkal is ábrázolta a zene által elvarázsolt rajongókat.

Fotóit később számos, a kort és a fesztivált felidéző dokumentumfilmben felhasználták.

A Rolling Stone első számához a Grateful Dead együttest fotózta. 1969-ben a hírnév küszöbén álló Allman Brothersről készített képeket, és Janis Joplint is fényképezte otthonában.

Wolman pályafutásának kezdetén nem volt irányadó elméleti vagy esztétikai iskola a zenei fotósok számára. Wolman számtalan élő koncert fotózásán edződött, majd a kulisszák mögé merészkedve és stúdiójában olyan művészeket fényképezett spontán pillanatokban, mint Pete Townsend, Jeff Beck és Johnny Cash. Miles Davisről is sok emlékezetes fotót készített, többek között a hatvanas évek végén akkori feleségével, Betty Davisszel.

Halála előtt október 4-én írt utoljára közösségi média oldalára. "Amint a nap lenyugszik a Csendes-óceán felett, éppúgy fordul át az életem" - fogalmazott a fotós, akinek életében a mottója szerint 1965 óta munkája az örömmel keveredett.

