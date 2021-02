1Sophie Belinda Turner néven született 1996. február 21-én az angliai Northamptonban. Az édesanyja óvónő, és édesapja egy szállítmányozási cégnél dolgozott.

Volt egy ikertestvére, aki azonban még a születése előtt meghalt. Emiatt vonzódik az olyan történetekhez, amik ikrekről és hasonmásokról szólnak, a filmjei közül A tizenharmadik mese és az Another Me esetében is megjelent ez a cselekményben.

A két bátyjával együtt igazi vidéki gyerekkor adatott meg nekik, mindenféle házi- és haszonállatokkal, továbbá „sárban való fetrengéssel", hogy őt idézzük.

Egészen kicsi kora óta szeret szerepelni, a balettben is tehetségesnek mutatkozott, de aztán inkább a színjátszást választotta. Az iskolai drámatanára biztatta, hogy jelentkezzen a Trónok harca szereplőválogatására. Az egész világot évadokon át lázban tartó szuperprodukció az első kamerák előtti szerepét hozta el.

Sansa Stark karaktere kedvéért évekig vörösre festette az amúgy szőke haját.

Mivel még középiskolás volt a Trónok harca első évadjainak idején, egy külön tanár foglalkozott vele a forgatási szünetekben, és a házifeladatait mindig elküldték az otthoni iskolájába.

175 centiméter magas.

2016 ősze óta a Jonas Brothers együttesből ismert Joe Jonas párja, 2019 májusa óta pedig a felesége is. Az első közös gyermekük 2020 júliusában született meg.

A házasságkötéskor felvette a férje nevét, így most hivatalosan Sophie Belinda Thomasnak hívják. Művésznévnek viszont megtartotta a Sophie Turnert, így továbbra is ilyen néven találkozhatunk vele a filmekben és sorozatokban.

A két kedvenc tévésorozata a Hannibal és a Totál szívás (Breaking Bad).

A színészbálványa Jack Nicholson, és a filmjei közül a Száll a kakukk fészkére a kedvence. A saját generációjából Hailee Steinfeld, Saoirse Ronan, Jennifer Lawrence és Miles Teller a legtehetségesebb szerinte.

A Trónok harca forgatása után örökbe fogadta azt az északi inuit fajtába tartozó kutyát, amelyik Sansa Stark rémfarkasát játszotta a sorozatban.

Gyerekkora óta figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban (ADHD) szenved, és erre gyógyszeres kezelést kap.

A Trónok harca körüli óriási felhajtást ő sem viselte könnyen, és a nézői kritikák miatt komoly depressziós időszakon is átesett, amikor még öngyilkos gondolatok is megfordultak a fejében.

15A mozis sztárok közé emelkedése az X-Men-filmek révén történhetett volna meg, melyekben a fiatal Jean Greyt, azaz a Főnixet játszotta. Azonban ezek a filmek nem arattak túl nagy sikert, és az X-Men-széria jövője is kérdéses a Fox-Disney egyesülés miatt. Így egyelőre Sophie Turnert két kisebb, de ígéretes filmben, a Heavy című bosszúthrillerben és a Broken Soldier című drámában láthatjuk legközelebb.