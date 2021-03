A kanadai énekes a The New York Timesnak elküldött közleményében a Grammy-nevezések körüli korrupcióra és a jelölési folyamat átláthatatlanságára utalva azt írta: "A titkos bizottságok miatt többé nem engedem, hogy lemezkiadóm nevezze a zenémet a Grammyre".



The Weeknd legutóbbi, After Hours című albuma nem kapott jelölést az amerikai lemezakadémiától novemberben. Akkor a zenész Twitterén azt üzente: "A Grammy korrupt maradt. Tartoztok nekem, a rajongóimnak és az ágazat átláthatóságának".





A lemezakadémia vezetője, Harvey Mason Jr. ősszel a The Hollywood Reporternek eljuttatott közleményben válaszolt a zenésznek, amelyben azt írta, megérti The Weeknd csalódottságát, őt is meglepte, hogy nem kapott jelölést a művész, ugyanakkor hozzátette, hogy minden évben kevesebb a jelölés, mint az arra érdemes művész.



Nagy meglepetést okozott a zenei világban, hogy az énekes albuma és annak egyik legnépszerűbb száma, a Blinding Lights, egyetlen jelölést sem kapott, holott a Grammy-díj nagy esélyeseként emlegették.