Visszatérnek a zombik, jókedvre derítő kalandfilm érkezik, Kate Winslet kisvárosban nyomoz, Magyarországon forgatott fantasy debütál, és a szolgálólányok is tovább lázadnak. Mutatjuk a legígéretesebb áprilisi premiereket!

Fear The Walking Dead (Fear The Walking Dead) 6. évad

Hazai tévés premier: 2021. április 12. (AMC)

A The Walking Dead nem csak a tévésorozatok világát és a zombis műfajt megváltoztató óriássikerré nőtte ki magát a 2010-es években, de egy olyan alapanyaggá is, amiből spinoffok, testvérsorozatok ágaznak immár el. Ezek legjelentősebbje a Fear The Walking Dead, aminek hatodik évadja szokás szerint két részletben kerül a nézők elé, így áprilistól 9 új epizódban megtudhatjuk, milyen új szövetségek alakulnak, korábbi kapcsolatok kerülnek veszélybe, és hogy miként szembesülnek azzal végérvényesen a karakterek (köztük három új szereplő: John Glover, Nick Stahl és Keith Carradine), hogy "a vég a kezdet".



Szerelem és szörnyek (Love and Monsters)

Hazai netes premier: 2021. április 14. (Netflix)

Egyszerre végtelenül aranyos, izgalmas és jókedvre derítő, amolyan klasszikus kalandfilm a Szerelem és szörnyek, ami az utóbbi hónapok egyik legpozitívabb filmes meglepetése. Szerelmes ifjú főhőse egy posztapokaliptikus világban próbál meg eljutni élete eddigi egyetlen barátnőjéhez, a nagyra nőtt rovarok közti kalandozásban pedig egy cuki kutya és a társául szegődik.



Easttowni rejtélyek (Mare of Easttown)

Hazai tévés és netes premier: 2021. április 19. (HBO és HBO GO)

Kate Winslet nyomozós sorozatban! Az HBO új nagy dobásának ígérkezik ez a kisvárosi rejtélyekről szóló borongós hangulatú krimi, amiben az Oscar-díjas színésznőnek egy titokzatos ügy kapcsán a saját, és a közössége múltjával is szembe kell néznie.



Shadow and Bone – Árnyék és csont (Shadow and Bone) 1. évad

Hazai netes premier: 2021. április 23. (Netflix)

A magyarul is olvasható, és hazánkban is komoly népszerűségnek örvendő ifjúsági fantasy Árnyék és csont-könyvekből készült, ráadásul Magyarországon forgatva ez az új sorozat – de nem csak azokból, hanem az írónő jóval sötétebb hangulatú Hat varjú-regényeiből is, így aztán érdekes kombinációra van kilátás a cári Oroszországra hasonlító, Árnyzóna fenyegette fiktív világ történéseiben.



A szolgálólány meséje (The Handmaid's Tale) 4. évad

Hazai tévés és netes premier: 2021. április 29. és 30. (HBO és HBO GO)

Nem csak a közbeszédben forró témának számító problémafelvetései révén lett a jelen egyik legfelkapottabb sorozata A szolgálólány meséje, de a rendkívül magas színvonalú megvalósítása révén is. A Margaret Atwood híres regényéből, egy terméketlenség sújtotta, polgárháború utáni diktatórikus Amerikában játszódó széria az erős kezdése után kissé talán vesztett a lendületéből, de még mindig esemény egy-egy új szezonja.