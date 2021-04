Tudtad, hogy angol származása ellenére nyolcéves koráig csak spanyolul beszélt? Hogy először elmenekült az őt felfedező ügynökök elől? Hogy részben egy magyar hírességről mintázták a leghíresebb szerepét, és ők ketten személyesen is összeismerkedtek? Mindezekről, és még sok minden másról is olvashatsz cikkünkben a 25. születésnapját ünneplő Anya Taylor-Joy kapcsán.

1. Anya Josephine Marie Taylor-Joy néven született 1996. április 16-án a floridai Miamiban, egy hatgyermekes család legfiatalabb tagjaként. Az édesanyja pszichológus, az édesapja bankárból lett motorcsónakversenyző.

2. Apai ágon argentin, angol és skót, anyai ágon angol és spanyol származású, de a családja kozmopolita jellegét jól mutatja, hogy az édesanyja például Zambiában született és nevelkedett.

3. Miként az is, hogy Anya Taylor-Joy élete első hat évét Argentínában nevelkedve töltötte, utána pedig a család Londonba költözött. Nyolcéves koráig nem is beszélt angolul, csak spanyolul, és már Londonban élve, iskolába járva és beilleszkedési nehézségek közepette kellett megtanulnia a „másik anyanyelvén".

4. A Harry Potter és a titkok kamrája volt az első film, amit moziban látott. Az édesanyja az ijesztő

részeknél a szeme elé tette a kezét, de a kis Anya leskelődött az ujjai között. Az élmény pedig

akkora hatást gyakorolt rá, hogy ekkor szeretett bele végképp a moziba.

5. Már kislánykorában eldöntötte, hogy hollywoodi színésznő akar lenni, és a zsebpénzéből mindig félretett arra az esetre, ha majd egyszer Amerikába költözik.

6. Ennek ellenére az első munkáit a szórakoztatóiparban modellként kapta. Az utcán figyeltek fel rá, és egy autóból szólították le a modellügynökség munkatársai, ő pedig először menekülni kezdett előlük, mert azt hitte, hogy zaklatni próbálják.

7. Élete első filmszerepét egy lassú, művészi, kisköltségvetésű horrorfilmben, A boszorkányban játszotta. Annyira bízott a szintén elsőfilmes rendező Robert Eggersben, hogy lemondott egy Disney-sorozatban való szereplési lehetőségről is a film kedvéért. A boszorkány óriási siker lett, Eggers mára sztárrendező, Anya Taylor-Joy alakításaira pedig azóta odafigyel a világ.

8. Hollywoodot a Széttörve és annak folytatása, az Üveg révén hódította meg, melyekben elrabolt, majd különleges képességeire ébredő tinilányt játszott. A jelenkor mozis szuperhősmániájába pedig aztán Az új mutánsok révén is belekóstolt.

9. Angol, argentin és amerikai állampolgársággal is rendelkezik, az idejét pedig nagyrészt London és Los Angeles között ingázva tölti.

10. A főszereplésével készült GTA-videoklipet (Red Lips – Skrillex remix) eddig csekély 60 milliónyian látták a YouTube-on világszerte.

11. A zenélés az első számú hobbija. Kiválóan játszik elektromos gitáron és ukulelén is.

12. A magánéletéről nem szeret nyilatkozni (esetleg csak annyit, hogy nincs neki olyan), és eddig a

bulvársajtó sem tudott semmit kideríteni a szerelmi életéről. Annyit azért elárult, hogy a filmsztárok közül Eddie Redmayne jön be neki a legjobban.

13. A legtöbb szerepében sötétre festett hajjal látható, de eredetileg szőke.

14. A tavalyi év egyik legnagyobb sikerét hozta A vezércsel című sorozat, melynek főszerepében egy zseniális képességű, ám függőségekkel küszködő ifjú sakkozót alakított. A forgatás előtt egyáltalán nem tudott sakkozni, azóta viszont nagyon megkedvelte a játékot, és még Polgár Judittal is beszélgetett róla, aki a karaktere egyik mintája volt.

15. A közeljövőben is csupa izgalmas produkcióban láthatjuk majd Anya Taylor-Joyt: többek között a Last Night is Soho című időutazós és a The Northman című vikinges filmben, valamint a Mad Max-előzménytörténetet elmesélő Furiosa címszerepében.