55. születésnapját ünnepli a poptörténelem egyik legmeghatározóbb énekesnője, aki híres családból indulva, színésznőként is bizonyítva lett hatalmas sztár, és alkalmanként hatalmas botrányhős is egyben. Tudtad, hogy Janet Jackson...

...egy tízgyerek család legkisebb lánya? A nevezetes Jackson família tíz gyermekéből ő a legfiatalabb, és egyrészt emiatt sem lehetett tagja a papa által gründolt családi zenekarnak, a nevezetes The Jackson 5-nak – másrészt pedig amiatt, mert abban csak a fiúk szerepeltek. Később azért a The Jacksons című tévéshowban már ő is helyet kapott.

...zsoké akart lenni, pedig lóra sem mer ülni? Gyerekkorában egyáltalán nem énekesi karrier lebegett a szeme előtt – lehet, hogy azért, mert lényegében már akkor az volt, ahogy körülötte mindenki más is. Kislányként két álomfoglalkozásról ábrándozott: egy egyik az ételkiadó a McDrive ablakánál, a másik a zsoké. Utóbbiról akkor tett le, mikor a Supermanként ismert színész, Christopher Reeve lebénult egy lovasbaleset következtében, sőt azóta lóra sem mer ülni.

...az egyéni karrierjét színészként kezdte? Egészen pontosan gyerekszínészként olyan tévésorozatokban, mint a Good Times című komédia, a New Kind of Family és a Diff'rent Strokes című családi szériák, vagy a Fame zenés sorozat. A színészkedés később is megmaradt az énekesi pályafutás mellett, hiszen fontos szerepet játszott többek között a Hazug igazságban, a Miért nősültem meg? mindkét részében és a Bölcsek kövére 2.-ben is.

...az első sikeres albuma után kirúgta az apját? Az első sikeres album nem jött túl gyorsan: az első két szólólemeze ugyanis megbukott. A harmadikat viszont már más alkotótársakkal készítette el, és a Control című album óriási siker lett, csak Amerikában 5 millió példányt adtak el belőle, és a When I Think of You című szám a topistákat is vezette. Ezután pedig teljesen a saját kezébe vette a karrierje kreatív és pénzügyi irányítását, kirúgva az addig menedzsereként tevékenykedő apját.

...közel 10 évig élt egy titkos házasságban? Háromszor ment férjhez eddig. Az első házassága James Debarge énekessel 18 éves korában olyan rövid ideig tartott, hogy utólag érvénytelenítették is. 1991 és 2000 között titkos házasságban élt a nővére, LaToya Jackson háttértáncosaként megismert René Elizondóval. Saját bevallása szerint azért tartotta titokban a házasságot, mert addig az egész életét reflektorfényben élte, és szerette volna megóvni a családi mindennapjait ettől. Magát a házaspárt is meglepte, hogy nem szivárgott ki a titkuk, és a világ csak akkor értesült róla, amikor beadták a válókeresetet. A harmadik házassága Wissam Al Mana katari üzletemberhez fűzte, és a közös gyermekük születése után három hónappal váltak el egymástól 2017-ben.

...minden idők egyik leghíresebb címlapfotójának résztvevője? A Rolling Stone magazin 1993 szeptemberi számának nyitóoldalán szerepelt félmeztelenül, miközben két férfikéz alkotta a „melltartóját". A fotó minden idők egyik legtöbbet megidézett és legszexibbnek választott címlapja lett – a két kéz pedig mellesleg Jackson (akkor még) titkos férjéé volt.

...nélkül talán YouTube sem lenne? Emlékezetes óriási botrányt okozott a 2004-es Super Bowl félidei showműsorában, amikor Justin Timberlake nem csak az előre megbeszélt kosztümdarabot, de a komplett melltartóját letépte, és élő egyenes adásban láthatták nézők milliói a csupasz mellét. Az eset után az interneten is mindenki az ominózus felvételt kereste, de nagyon nehezen lehetett csak rátalálni – a YouTube-alapító Jawed Karim fejében pedig ekkor született meg az ötlet, hogy szükség volna egy videómegosztó oldalra.

...tetkói milyen huncut képeket rejtenek? Összesen öt tetoválás díszíti a testét, többek között egy ősi afrikai motívum és egy Mickey egeret és Minnie-t szex közben ábrázoló pajzán rajz is.

...közös klipje a bátyjával milyen rekordot döntött? A Michael Jacksonnal közös Scream című klip 7 millió dollárba került, ezzel pedig az addig volt legdrágább videóvá lépett elő. De ezen kívül a bátyja két másik klipjében is szerepel, igaz észrevétlenül: a Thrillerben ő alakította az egyik zombit, a You Rock My World esetében pedig háttértáncosként működött közre.

...új albumára még várnunk kell a koronavírus miatt? A Black Diamond című 12. szólóalbuma 2020-ban jelent volna meg, Janet Jackson pedig világ körüli turnéra is indult volna vele. A világjárvány keresztülhúzta a számításait, de idén minden bizonnyal már hallgathatják a rajongók az új dalait.