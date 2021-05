A Molnár János-barlang a Budai-hegység egyetlen jelentős hosszban feltárt, aktív hévizes barlangja, amelynek bejáratát a Frankel Leó úton sétálva fedezhetjük fel, a Malom-tónál. A tó onnan kapta a nevét, hogy még a XIX. században is különféle malmokat hajtott a vize, most pedig a Szent Lukács Gyógyfürdő vízellátásáért felel.



A barlangot magát Molnár János, egy gyógyszerész fedezte fel, aki régóta érdeklődött már a természettudományok és a meleg vizű gyógyforrások iránt. A víz alatti barlangról ő még nem tudott, de már 1856-ban bejárta a száraz járatokat és elemezte a tó vizét, s bár ő érdeklődött először komolyan a barlang iránt, még jó sokat kellett várni arra, hogy el is nevezzék róla - egészen 1977-ig... igaz, azóta is több néven emlegetik a képződményt: Langyos-forrásbarlang, Lukács fürdő forrásbarlangja, Malomtavi-barlang, Szt. Lukács-tavasbarlang.

Kutatás egykor és ma

A barlang víz alatti részeit már akkor megpróbálták feltárni, amikor Magyarországon meghonosodott a könnyűbúvárkodás, ám valódi eredmények csak a '70-es években születtek - ekkor már több száz méternyi járatot sikerült felfedezni. Az igazi áttörés azonban 2003-ban történt, amikor az újonnan feltárt járatokról kiderült, hogy többszöröse az eddig ismerteknek, sőt hatalmas víz alatti termeket is találtak a szakemberek. Ma már nagyjából hat kilométernyi járatot ismerünk a Molnár János-barlangban, mégsem tudni, vajon hol van a barlang vége.

A kutatás a mai napig folyik és a különféle mérések arra engednek következtetni, hogy a barlangnak van egy másik kijárata is, amelyet eddig még nem sikerült megtalálni. A kutatók helyette találtak különféle megkövesedett ősmaradványokat, például kagylókat és cápafogakat is. Sőt az extrém környezetben még élőlények, apró rákok is tanyáznak, amelyek közül két teljesen új fajt is felfedeztek. Ez is azt bizonyítja, hogy a föld alatt számos rejtély várja még az emberiséget.

Ha valaki a Frankel Leó út környékén sétál és megpillant a Lukács fürdővel szemben egy kupolás, romantikus épületet, az bizony a Molnár János-barlangnál jár. S bár biztos vagyok benne, hogy sokan körülnéznének odabenn, sajnos a nagyközönség számára nem látogatható a barlang. Ahhoz, hogy valaki alámerülhessen a télen-nyáron 22-23 fokos vízbe, különleges engedélyre és nem utolsó sorban speciális barlangbúvár-képzettségre van szüksége. Ennek ellenére – ha éppen nincsen világjárvány -, még Japánból és Ausztráliából is szoktak érkezni búvárok, hogy megcsodálhassák ezt a világszinten is egyedülálló kialakítású képződményt.