Samuel E. Wright, a szinkronszínész leginkább arról ismert, hogy a klasszikus Disney-rajzfilmben, "A kis hableány"-ban kölcsönadta a hangját Rák Sebastiannak - írja a Daily Star.

Sam és családja számtalan Hudson-völgyi fiatalt segített, mindig inspirálva őket arra, hogy minél több mindent érjenek el, ugyanakkor mélyebbre ássanak önmagukban, hogy önmaguk legjobb változatává váljanak. A művészetek iránti szenvedélye és a családja iránti szeretete mellett Sam leginkább arról volt ismert, hogy ha besétált egy szobába, egyszerűen örömöt vitt azoknak az embereknek az életébe, akikkel kapcsolatba lépett"

- olvasható Montgomery város nyilatkozatában.

A kis hableányban játszott ikonikus szerepének részeként Samuel énekelte az Under The Sea című dalt, amelyet később a legjobb eredeti dal Oscar-díjával tüntettek ki. Samuel lelkes színpadi színész is volt, többek között Mufasát játszotta az Oroszlánkirály eredeti előadásában a Broadway-n.