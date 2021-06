A következőkben szeretnénk egyfajta emléket állítani 15 olyan legendás tehetségnek, akik sosem tölthették be a 30. életévüket.

James Dean, élt 24 évet

A tragikus sorsú színész igazi különc volt. Ugyan pályafutása alatt nem szerepelt sok filmben – összesen három főszerepet játszott el -, de így is kultikus alakká vált. A színészet mellett másik szenvedélye, a sebesség okozta végül halálát. Épp egy autóversenyre tartott a Little Bastard nevezetű Porsche Spyder versenyautójával, amikor egy másik autóval ütközött.

Álmodozz, mintha örökké élnél; élj, mintha ma meghalnál – J.D.

Janis Joplin, élt 27 évet

A rock- és blues-énekesnő, zeneszerző, valamint szövegíró dalai a mai napig nem vesztették el érvényességüket. Összesen három év jutott neki a sikerből, alkoholizmusa mellett drogokat is előszeretettel fogyasztott. Halálát kábítószer-túladagolás okozta.

Elcserélném az összes holnapomat egyetlen tegnapért – J.J.

Kurt Cobain, élt 27 évet

A gitáros, énekes, szövegíró a Nirvanafrontemberénk lett ismert, hihetetlen tehetsége mellett, érzékenységével és visszafogottságával is kitűnt a rock zenészek köréből. Utolsó éveiben feleségével, Courtney Love-val rászokott a kábítószerre, depressziója egyre jobban elhatalmasodott rajta, végül pedig egy fejlövéssel hátrahagyta az élők világát.

Ez a rövidke megálló, amit életnek hívunk, amiért annyira aggódunk, csupán egy hétvégi börtönbüntetés ahhoz képest, ami a halállal jár – K.C.

Jimi Hendrix, élt 27 évet

A virtuóz gitáros, énekes és dalszerzőt a mai napig is zenei zseniként tartják számon. Dalaira, de leginkább improvizációs előadásaira a bluesos, dzsesszes vonal mellett a mély és egyben felszabadító delíriumos hangzásvilág is jellemző volt. Lakásában találták meg, bár halálának körülményei a mai napig nem teljesen tisztázottak, a hivatalos álláspont szerint saját hányásába fulladt bele – éjjel rengeteget ivott és arra több altatót is bevett.

Sok ember tulajdonképpen csak alszik egész életében – J.H.

Jim Morrison, élt 27 évet

A The Doors zenekar énekeseként ismeri a világ, de emellett költő is volt, több verseskötete jelent meg. Nyughatatlan élete túl korán ért véget, egy fürdőkádban találtak rá, halálát szívmegállás okozta. Azt, hogy ez a kábítószernek volt-e köszönhető, a mai napig nem tudni biztosan, így sokan úgy vélik, halála mögött a kormány állt.

A halál már egészen korán megérintette. Így emlékezett vissza egy 1947-ben történt balesetre, melyet élete legmeghatározóbb élményeként tartott számon: