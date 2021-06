Lelki ismeretek (Soul)

Hazai mozis premier: 2021. június 03.

Oly sok halasztás után júniusban végre a hazai mozikba is megérkezik a legutóbbi Oscar-gála legjobb animációs filmjének díját elnyerő alkotás. A Pixar stúdiótól megszokhattuk, hogy az agyra és a szívre egyaránt komoly hatást gyakorló remekműveket szállít, de az új filmjük kiemelkedő darabnak számít. A Lelki ismeretek főhőse egy kiábrándult zenész, akinek vissza kell találnia a saját életébe, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt.

Szörnyella (Cruella)

Hazai mozis premier: 2021. június 10.

Az emlékezetes Glenn Close-alakítás (és persze a rajzfilmes változat) után most a csodás Emma Stone személyesíti meg Szörnyella de Frászt egy bűnügyi vígjátékként újragondolt eredettörténetben. A Disney-univerzum egyik leghíresebb gonoszának története egyben a 101 kiskutya előzményeiről is mesél, miközben filmvásznon ritkán látható divatparádét vonultat fel.

Természetes fény

Hazai mozis premier: 2021. június 10.

Nagy örömünkre magyar filmet is ajánlhatunk júniusra, méghozzá nem is akármilyent! Az első mozifilmjével jelentkező Nagy Dénesrögtön elnyerte a világ egyik legrangosabb fesztiváljának számító Berlinalén a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvét. A Závada Pál regénye nyomán készült Természetes fény a második világháború idején a Szovjetunió területén partizánok után kutató magyar katonák mindennapjait mutatja be.

Hang nélkül 2. (A Quiet Place Part II)

Hazai mozis premier: 2021. június 17.

Két évvel ezelőtt nagy figyelmet keltett és még nagyobb sikert aratott a mozikban a Hang nélkül, ami gyakorlatilag némafilmént működött – hiszen egy olyan világban játszódott, ahol a bolygónkat ellepő, hang után tájékozódó szörnyek között az emberek egyetlen esélye a teljes csöndben maradás. A filmet készítő Emily Blunt-John Krasinski házaspár körül utóbbi a második részben már csak rendezőként és íróként (meg emlékképekben) tér vissza, filmbeli családja így kénytelen nélküle tovább küzdeni a túlélésért.

Rick és Morty (Rick and Morty) 5. évad

Hazai netes premier: 2021. június 21. (HBO GO)

Az utóbbi évek egyik legsikeresebb animációs sorozatának új évadát most a világpremierrel egyidőben élvezhetik a hazai nézők, ráadásul a Rick és Morty korábbi évadjai is felkerülnek, méghozzá szinkronosan az HBO GO kínálatába. A fékezhetetlen fantáziájú és humorú széria főhőse egy szociopata zseni tudós, aki az egész univerzumon átívelő, őrülten veszélyes kalandokra ráncigálja magával alapvetően félénk unokáját.