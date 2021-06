1. Tizenöt testvére van. Mike Tyson apja, Jimmy Kirkpatrick nem számított éppen mintaszülőnek: például amikor a fia megszületett, már rég elhagyta az anyját. Ez a viselkedés amúgy is jellemző volt rá, összesen 16 gyermeke született számos nőtől. Közülük 2 édestestvére Mike Tysonnak, a többiek féltesók.

2. Gyerekkorában molesztálták. Egy 2014-es interjújában beszélt először az esetről, amit még kisgyerekként élt át Brooklynban. „Egy idős férfi lerántott a földre. Erőszakoskodott velem. Szexuálisan zaklatott" – mesélte Tyson. Az átélt trauma nagymértékben hozzájárulhatott ahhoz, hogy később Tyson is erőszakos személyiséggé vált.

3. Ő minden idők legfiatalabb nehézsúlyú bokszvilágbajnoka. Tyson már 13 évesen közel 100 kilót nyomott, és ez nem háj volt: elképesztően tehetségesnek bizonyult az ökölvívásban. A karrierjét 37 győzelemmel kezdte, az első 19 meccsén mindet kiütéssel. 20 évesen ő lett minden idők legfiatalabb világbajnoka a boksz királykategóriájában, a nehézsúlyúak között, és ezt a rekordot azóta sem tudta senki sem felülmúlni.

4. Hosszú éveket töltött börtönben. A karrierje csúcsán álló Tysont 1991-ben ítélték börtönbüntetésre, amiért Desiree Washingtont, a Miss Black America szépségverseny egyik résztvevőjét egy hotelszobában megerőszakolta. A bokszolót három évet töltött a rácsok mögött ezért az esetért. 1998-ban pedig azért csuktál le kilenc hónapra, mert egy közlekedési incidens során két embert is súlyosan bántalmazott.

5. Övé minden idők leghíresebb szabálytalansága az ökölvívó ringben. Egy 1997-es világbajnoki döntőben a boksz másik korszakos legendája, Evander Holyfield ellen küzdött, és egy összekapaszkodásnál leharapott egy darabot az ellenfele füléből. Tyson természetesen leléptették, sőt megbüntették 3 millió dollárra, és eltiltották a boksztól is egy évre.

6. Rajtakapta a feleségét Brad Pitt-tel. Tyson eddig háromszor házasodott, ezek közül az utolsó frigy máig is tart. A legelső házassága viszont alig egy évig húzta Robin Givens modell-színésznővel, és már válófélben voltak, amikor rajtakapta a nőt Brad Pitt mellett az ágyban. Tyson az önéletrajzi könyvében mesélte el az esetet, az ő verziójában Brad állítólag gyorsan felmérte a helyzetét, és szó szerint könyörgött a bokszolónak, hogy ne üsse meg, Tyson pedig végül megkegyelmezett neki.

7. Tragikus körülmények között vesztette el a gyermekét. Tysonnal összesen hét gyermeke született három nőtől, egyet pedig örökbe fogadott. Exodus nevű kislánya 2009-ben lett szörnyű otthoni baleset áldozata: a négyéves gyermeket a bátyja találta meg az edzőteremben, a futópad nyakára tekeredett zsinórjával.

8. A Másnaposok forgatásán végig be volt állva. Nem csak a színészi játék miatt látszanak olyan rémültnek a Másnaposok főszereplői a Mike Tysonnal közös jelenetekben: a bokszoló a forgatáson is félelmetesen viselkedett. Utólag bevallotta, hogy végig nagyon csúnyán be volt kokainozva a kamerák előtt.

9. Imádja a tigriseket és a galambokat. A Másnaposokban nem véletlenül épp egy tigris kap szerepet mellett, Tyson a magánéletében is kedveli ezt az állatot, sőt volt olyan időszak, amikor hét példányt is tartott belőle háziállatként. Ennek fényében talán meglepő a másik kedvenc állatfajtájának kiléte, ugyanis a galambokat is imádja, és 100-nál is több van neki otthon. Arról nem szólnak a hírek, a tigrisek és a galambok hogy jönnek ki egymással.

10. A gyerekei vizeletével és műpénisszel csalt. Az állandó drogfogyasztás és az élsport nem igazán fér meg egymással, már csak a doppingvizsgálatok miatt sem. Ezt Tyson úgy cselezte ki, hogy a felesége és a gyerekei vizeletét adta le mintának. A vizsgálatkor műpéniszt használt, amit megtöltött vizelettel, majd a lába közé szorítva úgy tett, mintha frissen vizelt volna.