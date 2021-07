Stévenin kórházban halt meg Neuillyben, Párizs közelében kedden. Mint fia, Sagamore Stévenin, aki szintén színész, elmondta: apja keményen küzdött betegségével.







Stévenin 1944-ben született. Egy kubai szakmai gyakorlat alatt szerette meg a mozit. Hazatérve 1968-ban Alain Cavalier asszisztense lett a Szívdobbanás című film forgatásán. Tíz évig dolgozott asszisztensként, és mint felidézte, ezalatt nem is gondolt a színészetre. Egészen addig míg Jacques Rivette Out 1 című filmjében 1971-ben szerepet kapott.

Az 1980-as években Jean-Luc Godard (Passiójáték), Bertrand Blier (A mi történetünk) és Catherine Breillat (Egy kamaszlány) filmjeiben játszott. A Farkasok szövetsége című filmben Vincent Cassel és Samuel Le Bihan oldalán láthatta a közönség.

Mischka című filmje, amelynek forgatókönyvét írta, rendezte és szerepelt is benne, 2002-ben a cannes-i filmfesztiválon aratott sikert, színészi díjat kapott érte.

2018-ban filmrendezői munkásságáért megkapta a Jean Vigo-életműdíjat, amelyet Agnes Varda adott át neki.



Négy gyermek édesapja, mindannyian színészek: Sagamore, Robinson, Salomé és Pierre.

Legutóbbi filmje, az Elveszett illúziók című Balzac-adaptáció, amelyet Xavier Giannoli rendezett, és szeptemberben mutatják be a Velencei Filmfesztiválon.



