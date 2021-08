Augusztus 23-tól jön a Mintaapák harmadik évada, amiben Tóth Andi is szerepet kapott. A négy apa története ismét új izgalmakat tartogat a nézőknek.

Megkerestek ezzel a lehetőséggel és behívtak castingra. Szinte azonnal megkaptam a szerepet, mert nagyon illett hozzám. Egy igazi bajkeverőt játszom, ami nagyon tetszik, egyszerűen imádom. Ő egy érdekes gonosz.

"Persze, ez nem hazai terep nekem, így eléggé paráztam az elején, de szerencsére mindenki kedves volt és segítőkész. A rendező is mindig elmondta, hogy mit, hogyan képzel el. Bár én igazából a sminkesekkel, fodrászokkal érzem magam a legjobban, szeretek a háttérben dolgozó emberekkel beszélgetni. Ott érzem magam igazán elememben" - nyilatkozta a Borsnak Andi, aki az ősszel induló Dancing with the Stars második évadában tánctudását is megmutatja.