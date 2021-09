Az ember, amióta világ a világ, mindig igyekezett a gaztetteket megtorolni: a büntetés egyik legrégibb és ma is előszeretettel alkalmazott formája pedig a szabadságvesztés. Ám ahány ház, annyi szokás ezen a téren is, így a fogvatartás mindenhol más sajátosságokat mutat. A börtönökről és fogházakról általában a kegyetlenség, az erőszak, az embertelenség jut az eszünkbe, ám akadnak olyan országok is, ahol egészen másképp értelmezik a büntetés-végrehajtást.



Luxusbörtön – Ausztria

A Justice Centre Leoben (Justizzentrum Leoben) intézményét ötcsillagos börtönként is szokták emlegetni, mivel itt már-már tényleg úgy érezhetik magukat a rabok, mintha üdülnének. A Stájerországi büntetés-végrehajtási egység 2004-ben nyitotta meg kapuit, s azóta szinte állandóan teltházon üzemel. Nem is csoda, hiszen itt a rabok szinte vakációznak. A celláik – vagy inkább szobáik - világosak, modernek, sőt konyha, mosógép vagy éppen erkély is tartozhat hozzájuk. Ami pedig a közösségi tereket illeti, azok sem éppen olyanok, mint ahogyan azt a filmekben láthatjuk. A szürke kerengő helyett itt parkosított udvarban tudnak levegőzni az elítéltek, de még egy farm is tartozik az épülethez. Ráadásként akad itt modern konditerem, imaterem, internet-hozzáférés, de még nyelvtanfolyam is.

Ökobörtön – Norvégia

A világ első ökobörtönét Oslótól 75 kilométerre, egy szigeten létesítettek a norvégok, amelynek sem falai, sem pedig komoly védelmi rendszere nincsen. Az elítéltek szabadon mozoghatnak a 80 faház között, amelyen nagyjából 100 rab osztozik. Az életkörülmények itt kifejezetten idillinek mondhatóak: a fogvatartottak szinte mindent maguk termelnek meg, napenergiát használnak, állatokat nevelnek és újrahasznosítanak. Persze nem volt ez mindig így, hiszen valaha fiatalkorúak börtöneként működött a sziget és hírnevet leginkább az itt jellemző kegyetlen bánásmóddal szerzett magának. Ez persze már a múlté, hiszen a Bastoey-szigeti fogház ma egyet jelent a második eséllyel. A rabokat képzik, szakmát adnak a kezükbe és mindenkinek megvan a közösségben a maga feladata. Bár hihetetlennek hangzik, de ez a módszer beválik, ugyanis az itt fogvatartottaknak kevesebb mint a 20%-a lesz visszaeső – ez máshol akár a 70%-ot is elérheti.

Családi börtön – Spanyolország

Míg sok modern büntetés-végrehajtási intézményben a tanulás, a munka és az emberi körülmények rehabilitációs szerepében bíznak, addig a spanyol Aranjuez börtön a család erejében reménykednek. Úgy vélik, ha a bűnöző szülők együtt lehetnek a gyermekeikkel, az pozitívan befolyásolja a személyiségüket, célt ad az életüknek és jó útra téríti őket. Éppen ezért a Madridtól 40 kilométerre található családi börtönben 36 lakrészt alakítottak ki, ahol 3 éves korukig a szülőkkel élhetnek a kicsik. A falakat mesefigurák díszítik és játszótér, sőt bölcsőde is van. Bár a gyerekek így maguk is börtönben töltik az első éveiket, egyes szakértők szerint ez még mindig jobb, mintha a csecsemőket elválasztanák a szüleiktől.

