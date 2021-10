Elton John lett az első, akinek hat különböző évtizedben is sikerült legalább egy dallal bekerülnie a brit slágerlista top 10-es mezőnyébe - közölte szerdán a brit lemezeladási listát jegyző The Official Charts Company.

A popénekes legutóbbi ilyen slágere a Dua Lipával közösen készített Cold Heart (Pnau Remix) című dal, ami jelenleg a brit slágerlista második helyén áll.



Elton John ezzel a teljesítménnyel olyan sztárokat utasított maga mögé, mint Cher, Cliff Richard, Michael Jackson és David Bowie, akik öt évtizedben szerepeltek legalább egyszer a legjobb tízes listán.

A legsikeresebb évtized Elton John számára az 1970-es évek voltak, amikor tíz dala került be a brit slágerlista tízes élmezőnyébe, például a Rocket Man, a Don't Go Breaking My Heart és az Are You Ready for Love című sláger.