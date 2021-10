1.

A Dűne a sci-fiirodalom egyik leghíresebb alapművéből, Frank Herbert regényfolyamának első kötete nyomán készült. A könyvet már korábban is adaptálták mozgóképre: 1984-ben David Lynch készített belőle mozifilmet, ami nagyot bukott, és Lynch is megtagadja, mert állítása szerint a stúdió nem hagyta elkészíteni azt a filmet, amit ő szeretett volna. A 2000-es évek elején pedig egy miniszéria készült a regényből, amit három évvel később ugyanilyen formátumban egy folytatás is követett.

Mindezek előtt, a hetvenes években a kultrendező Alejandro Jodorowsky akarta megfilmesíteni a Dűnét, többek között Salvador Dalí, Mick Jagger és Orson Welles szereplésével és a Pink Floyd zenéjével. Minden idők egyik leghíresebb meg nem valósult filmtervéről 2013-ban született egy dokumentumfilm is Jodorowsky's Dune címmel

A most mozikba kerülő film a regényfolyam első kötetének nem az egészét meséli el. A könyv történetét két mozifilmben tervezik filmre vinni az alkotók, a film elején is a Dűne – 1. rész felirat szerepel. A második részhez persze az is kell, hogy az első jól szerepeljen a mozipénztáraknál.

A világjárvány miatt a Warner stúdió az idei nagy filmjeit egyszerre jelenteti meg a mozikban és online, ami ellen számos filmjük alkotói tiltakoztak, így a Dűnéi is. Ez a párhuzamos premier azonban csak ott érvényes, ahol már működik a stúdió streamingszolgáltatója, az HBO Max, ami hozzánk csak 2022-ben érkezik.

A film főszereplője, Timothy Chamalet 23 évesen alakít a filmben egy 15 éves kamaszfiút. Azonban még így is fiatalabb (és főleg fiatalabbnak látszó) azoknál a színészeknél, akik a korábbi verziókban játszották a karaktert.

A főhős édesanyját játszó Rebecca Ferguson az életben mindössze 12 évvel idősebb a fiát alakító Chamalet-nál.

A film főgonoszát alakító veterán svéd színész, Stellan Skarsgård minden forgatási napjának kezdetén 7 órát töltött a sminkesek és maszkmesterek székében, hogy elnyerje azt az „emberi orrszarvú" külsőt, amit megálmodtak neki.

A rendező Denis Villeneuve kamaszkorában olvasta először a Dűnét, amikor még nem tudta, hogy a tudós, vagy a filmes pályát válassza-e, a regény pedig mindkét érdeklődési körét táplálta.

Villeneuve számára egész rendezői karrierje során álom volt a Dűne megfilmesítése, és azért vállalt el korábban nagyszabású sci-fiket (Érkezés, Szárnyas fejvadász 2049), hogy felkészülhessen rá.

A filmet nagyrészt Budapesten, az Origo Filmstúdióban forgatták, több mint 1000 munkatárs részvételével és hatalmas díszletek megépítésével. Emellett a stáb még Norvégiában, Jordániában és az Egyesült Arab Emírségekben készített felvételeket.

A történet helyszínéül szolgáló Arrakis bolygón nem látunk kék eget a filmben: ez nem véletlen. A rendező és Greig Fraser operatőr olyan látványvilágot talált ki, ahol a sivatag homokja felett fehér az ég, hogy ez is aláhúzza a táj kegyetlenségét.

A film harci koreográfiáiért felelős Roger Yuan az Arrakis-ház harcosainak stílusát a fülöp-szigeteki harcművészeti iskolák alapján alkotta meg. Velük szemben a Harrakis-ház harcosai mongol stílusban küzdenek, a császári sereg sardaukarjai pedig az ősi japán és viking módszerek vegyítésével.

Az Arrakis bolygó ökológusa, Liet Kynes karaktere fontos szerepet játszik a történetben. Ez a figura a könyvben férfi, de a film és az őt játszó Sharon Duncan-Brewster kedvéért átírták nőre a karaktert.

A film 165 millió dollárból készült, és minden bizonnyal nyereségesnek bizonyul majd, hiszen már most több, mint 250 millió dolláros bevételnél tart világszerte.

Azaz jó eséllyel érkezhet majd a folytatás néhány év múlva, de egy Dűne-sorozat elkészülése már biztos: 2022-ben mutatja be az HBO Max a Dűne világának titokzatos női rendjéről, a Ben Gesseritről szóló Dune: The Sisterhood című szériát, amelynek a első epizódját is Denis Villeneuve rendezi.