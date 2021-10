Nyertes Zsuzsa és Oszter Sándor Márai Sándor A Kassai polgárok című művében férjet és feleséget alakítottak: a darabot november 5-én játszották volna Budapesten.

"Imádtam vele játszani, ő egy olyan ember, aki betölti a teret, mindenkihez volt egy kedves szava, mindig jókedvű volt. Szeretett élni, és tudott is, amit csinált, azt mindig végtelen szenvedéllyel csinálta, szerinte csak úgy érdemes, és igaza is volt... Nemrég találkoztunk, tele volt energiával, élettel..." - nyilatkozta a Borsnak Nyertes. "Egyszerűen nem tudom felfogni a halálhírét" - tette hozzá.

"Büszke vagyok rá, hogy a felesége lehettem a darabban. Eddig is játszottunk együtt, de mindig vígjátékokban, most meg egy nehéz drámában, élmény volt vele egy színpadon lenni. De a magánéletben is jóban voltunk, annyira örülök neki, hogy szép korukban újra egymásra találtak, a lányával is helyrejött a kapcsolatuk... Fel sem merem őket hívni! Csak nézem a falamon a régi képet, ahol a Gyertyafény keringőben játszunk, és folynak a könnyeim..." - mondta el a gyászoló színésznő.