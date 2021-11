Az Éless-Szín művészeti vezetője, Valler Gabriella úgy döntött, a teátrum a jövőben is színpadra viszi a Kassai polgárok című darabot, amelynek főszerepét Oszter Sándor játszotta. Már azt is tudni, ki lép a tragikusan hirtelen elhunyt színész helyére.

Oszter Sándor felesége szombaton tette közzé közösségi oldalán, hogy imádott férje szívinfarktusban meghalt. A házaspár épp a balatoni házukban pihent, amikor a színész mindenféle előjel nélkül felesége vállán örökre lehunyta szemét. A színészt családján és rajongóin kívül társulata is gyászolja.

"Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen egy nagyszerű embert és csodálatos színészt veszítettünk el Oszter Sándor halálával. Óriási sikerünk volt a Kassai polgárok című Márai Sándor-műből készült darab, amit a közönség is nagyon szeretett, könnyes szemmel tapsolta meg az összes előadást – mondta a Blikknek Voller Gabriella, a társulat művészeti vezetője, aki Kertész Péterrel, a darab rendezőjével úgy döntött, több előadást nem mondanak le.

"Jövő héten Zsombón már játsszuk a darabot, Oszter Sándor szerepét Korcsmáros György veszi át. Nagyon nehéz volt olyan színészt találni, aki ilyen rövid határidővel is fel tud készülni erre a nehéz, drámai szerepre, és az ideje is engedi a már előjegyzett előadásainkon való részvételt"

-tette hozzá Valler Gabriella, aki alig egy éve vesztette el férjét, dr. Éless Bélát.

"Alig tértem magamhoz a gyászomból, hogy elveszítettem a férjem, a szerelmem, a társam egy személyben, akinek a szerepeire is beugró színészeket kellett találnom, máris itt a következő csapás az Éless-Szín számára. Újabb nagyszerű embert kell most pótolnunk, de igyekszünk a lehető legkörültekintőbben eljárni, mert a férjemnek és Oszter Sándornak is a közönség és az előadások sikere volt a mindene"

-mondta Gabriella, de Korcsmáros György is nyilatkozott új szerepével kapcsolatban.

"Rendkívül szomorú, tragikus és megrendítő esemény az, aminek kapcsán vállaltam ezt a szerepet. Talán furcsán hangzik, de örömmel fogadtam el a felkérést, mert mindent megteszek azért, hogy az előadásom János mester alakjához és Oszter Sándor emlékéhez is méltó legyen"

– mondta a lapnak a színész, aki János mestert alakítja majd.