Hosszan tartó, súlyos betegség után életének 67. évében elhunyt Mihályfalvi Mihály szinkronrendező. Az ismert, és kollégái körében is kedvelt szakember több évtizede dolgozott azon, hogy a nézők magyar nyelven élvezhessék a filmeket, sorozatokat.

Egyike volt azoknak, akik még dolgoztak a legendás Pannónia Stúdióban, és sokakhoz hasonlóan ő is végigjárta a ranglétrát. Volt vágó, rendezőasszisztens és szinkronrendező is. Olyan filmek magyar változatán dolgozott, mint a Kincs, ami nincs, a My Fair Lady, Az angyalok is esznek babot, valamint a Dirty Dancing - Piszkos tánc.

A moziba szánt alkotások mellett az ő szakértelmének nyomát viseli A polip című olasz krimi, valamint David Attenborough jó néhány dokumentumsorozatának magyar változata.