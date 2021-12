Kislányként Natalie Portman mellett volt beugró

Már egészen kiskora óta énekel és táncol, és a profi szórakoztatóipari karrierbe is korán belevágott. Tízévesen már a Ruthless című színpadi musicalban dolgozott New Yorkban beugró szereplőként, Natalie Portman mellett. Vele azóta is barátnők, sőt Britney azt szeretné, hogy ha valaha film készül az életéről, abban Portman játssza őt.

A Mickey Egér Klubban együtt szerepelt a későbbi pasijával

Sőt nem csak vele, azaz Justin Timberlake-kel, hanem Ryan Goslinggal, Christina Aguilerával, vagy az NSYNC-ből ismert JC Chasezzel is közösen énekeltek és táncoltak 10-12 évesen a kor népszerű gyerekműsorában, a Mickey Mouse Clubban.

Átlagos kamasz életét élte egészen sokáig

A Mickey Mouse Club után egy időre felhagyott a szerepléssel, és hazatért a nagyvárosból. Kamaszként az apja edzőtermében dolgozott aerobikoktatóként, és a dédnagymamája éttermében segített recepciósként.

Rekordokat döntött a debütálásával

17 évesen szerződtette le egy lemezkiadó, és rögtön a debütálásával óriásit robbantott, egy csapásra világsztár lett belőle. Ő lett az első énekes a történelemben, akinek az első dala és az első albuma is a híres Billboard toplista élére került.

19 évesen vesztette el a szüzességét

Ezt azért tudjuk ilyen pontosan, mert maga beszélt róla, és mert a szüzessége egy időben központi témának számított. A nyilvános imidzse ugyanis a berobbanása után a szűzlányé volt, aki az ártatlanságát meg akarja őrizni a házasságig. Ehhez képest Justin Timberlake a szakításuk után elkottyantotta, hogy bizony nem csak társasjátékoztak esténként, Britney pedig villámgyorsan átváltott a szuperszexi imidzsbe.

Csókolózott a példaképével

Kislánykora óta Madonna volt az idolja és példaképe, később pedig vele közösen dolgozni is alkalma nyílt, például a Me Against the Music című dalon. De ennél is emlékezetesebbnek bizonyult az MTV díjkiosztóján előadott fellépésük, amikor a Like a Virgin előadása közben egy nyíltszíni csók is elcsattant, ráadásul Christina Aguilerát is bevonva.

Az első házassága hivatalosan is egy vicc volt

2004-ben mindenki meglepetésére hozzáment egy gyerekkori barátjához, Jason Alexanderhez Las Vegasban. A frigyet kéz nap múlva érvénytelenítették azzal az indokkal, hogy csak egy túl messzire ment vicc volt. Ugyanebben az évben viszont már igaziból is férjhez ment a háttértáncos Kevin Federline-hoz, akivel aztán három évig voltak együtt, és két gyerekük született. A válásuk után sokáig Federline nevelte a gyerekeket, mert Britney botrányai és mentális problémái miatt elvesztette a felügyeleti jogot.

Eredetileg barna a haja

Ő a világ egyik leghíresebb szőkéje, de eredetileg barna színű a haja. Már amikor épp nem kopasz... Emlékezetes botránya idején saját magának borotválta le a fejét az egész világ figyelő szeme előtt.

Imádja az álneveket

Főleg akkor, amikor utazik, így a kéretlen kíváncsiskodókat is távol tarthatja, és jól is szórakozik azon, ha mondjuk Anita Dick, Alotta Warmheart, vagy épp Chastity Montgomery neveken jelentkezik be valahova.

Pucérkodással ünnepelte a felszabadulását

Britney Spears idegösszeomlása miatt 2008 óta állt apja pénzügyi felügyelete alatt, mert a Los Angeles-i legfelsőbb bíróság illetékes bírája szerint túlságosan fogékony volt a negatív befolyásolásra, és mentális állapota miatt képtelen volt saját döntéseket hozni. Apját jelölték ki arra, hogy kezelje lánya személyes-, és pénzügyeit. Britney idén adott be keresetet az apja gyámságának megszüntetését kérve, és néhány héttel ezelőtt aratott teljes győzelmet. Ezt pedig rögtön a ruháitól is megszabadulva ünnepelte, különösen merész pucér képekkel az Instagramon. Az énekesnő úgy véli, a szüleinek a sitten kellene ülni.