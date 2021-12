Telt múlt az idő és hamar gyönyörű lánnyá cseperedett Erzsébet. Egyik csodás nyári napon, 1853. augusztus 18.-án, Ferenc József császár, 23. születésnapján, Ischlben megkérte a tizenöt éves Sisi kezét. Sisi igent mondott, persze volt ott még ez-az a ceremónia előtt. Ez tényleg szerelem volt, már amennyire hihetünk a történelemnek, a feljegyzéseknek, beszámolóknak és a mendemondáknak. Azért itt több jel is arra utal, hogy Sisi az az erős jellemű, vasakaratú és tiszta szívű nő volt, akit csak úgy, nem lehetett volna az oltár elé rángatnia senkinek. Még magának a császárnak sem.

Szerelmi házasság

A szenvedélyes érzelmekben gazdag jegyesség után,1854. április 24.-ben egybekelt a hercegi pár Ágoston-rendi templomban, majd hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Egy évre rá, megszületett elsőszülött leányuk, Zsófia, mindenki nagy boldogságára. Hirtelen jött anyaságában, Sisi hercegné hamarosan új gyermeknek, Gizellának adott életet, így 1856 júliusára már két gyermekes édesanyaként igyekezett helytállni az "udvarban". Jó anya akart lenni és nem tetszett neki az a szabály, miszerint nem ő nevelheti közvetlenül a gyerekeket, ám később ennek érdekében is eredményesen "lobbizott" a hercegnél.

Alig két év telt el a gyerekekkel, mikor hazánkba látogatott a pár. Magyarországi tartózkodásuk alatt, Sisi és Ferenc József, örökre elveszítették elsőszülött lányukat, Zsófiát.

A császárnét nagyon megviselte leányuk halála és mély gyászba burkolózott. A gyászt talán csupán 1958 augusztusában születendő gyermeke törte meg, történetesen a kiscsalád első fiúgyermeke, Rudolf koronaherceg. Azt mondják a betegségnek leginkább lelki okai vannak, így lehetett ez Erzsébetnél is, aki két évvel Rudolf születése után komoly tüdőbajban szenvedett. Hogy ezt a betegséget kipihenje, Madeirára utazott, és beleszeretett a levegőbe, a tengerbe és a festői szépségű tájba egyaránt. A klíma és a nyugalom jó orvosságnak tűnt, mert a hercegné felépült.

Magyarország és Sisi

Sisi mindig is szerette a magyarokat, megkedvelte az országunkat, és a magyarok is megkülönböztetett figyelemmel kisérték a császárné életútját. Úgy érezték, közülük való, egy a néppel, egyszerűbb, és kedvesebb, mint általában az uralkodói családok tagjai. Sisi miután meggyógyult, visszatért a bécsi székvárosba és elkezdett magyarul tanulni. Később aztán egy meghatározó napon, 1866. január 8-án, találkozott először Andrássy Gyula gróffal, amely találkozás nagy hatást gyakorolt a császárnéra. A gróffal való megismerkedése következtében, erősen elkezdte támogatni a magyar érdekeket. Sosem derült ki, hogy barátság volt e vajon mindez, vagy szerelem.

Sisiről, azaz Erzsébet királynéról, Ferenc József császár hitveséről számos legenda ismeretes. Tudtátok, hogy bőre szépségének megtartásáért még a nyers hús pakolást is kipróbálta?

Nézzük, mit vetett be Sisi a szépségápolás terén? Sisiről tudjuk, hogy csodaszép volt, nagyon odafigyelt az alakjára, sokat sportolt, folyton diétázott, legendásan gyönyörű hajáról és karcsú derekáról ódákat zengtek. A külső egy dolog, de tenni is kell érte, így a mesélő fotók mellett, szépségápolási fortélyairól is rengeteg emléktöredék, jegyzet maradt ránk. A trükkök ugyan idejétmúltnak tűnhetnek, de sosem tudni, kinek válnának be manapság. Miért ne? Egy próbát megér.

Erzsébet, bőre szépségéért sokat tett. A fejlett kozmetikai ipar híján mindent kipróbált, amiről azt hallotta, hogy megőrzi a bőr fiatalságát . Az eperpakolástól kezdve a meleg olívaolaj-fürdőig jöttek a praktikák. Kissé bizarrnak tűnhet az a szépségápolási trükkje is, amikor bőrére állítólag esténként nyers borjúhúst tett, mert szentül hitte, hogy az puhítja a bőrt és jó mélyen felszívódnak a benne lévő vitaminok és ásványi anyagok. Kipróbálnátok?

Van aki forrón szereti, Sisi is

Imádta a gőzfürdőt, a melegvíz után hétfokos hideg vízben mártózott, így tartotta feszesen a testét. Heti egyszer pedig szószerint tűzforró, illóolajos kádfürdőt vett, olyan gyógynövényeket felhasználva, amelyek csak mérhetetlenül forró vízben fejti ki hatásukat. Ezek után jött a többórás masszázs, ami fantasztikusan jótékonyan hatott Sisi egészségére és megjelenésére is. Naná, tudta mi a jó, és meg is engedhette magának, amit mi egyáltalán nem sajnálunk tőle.

Sisiről azt hallani, nagyon hiú volt, még szépsége teljében eldöntötte, hogy az öregedés első jeleinek megjelenésekor fátyol és legyező mögé rejti arcát. Bár az akkori lesifotósok mindent megtettek, hogy megörökítsék, Erzsébetnek minden alkalommal sikerült kijátszani őket. Micsoda trükkös nő volt ez a mi Sissink.

Amit egyszer a császárné a fejébe vett

Visszatérve a lobbizásra, "addig járt férje nyakára", és az ún. ischli ultimátumban szinte követelte, míg sikerült elérnie, hogy szabadon dönthessen gyermeknevelési kérdésekben és maga választhassa meg tartózkodási helyét. Mindkettőt biztosították számára. Szüksége volt egy társra, egy megértő barátnő személyében, akitől sok mindent tanulhat, így lett később Ferenczy Ida Őfelsége, Erzsébet felolvasónője.

1867. június 8-án, az osztrák-magyar kiegyezést követően Ferenc Józsefet és Erzsébetet Magyarország királyává, illetve királynéjává koronázták. A Gödöllői kastélyt vadászkastélyként bocsátják a királyi pár rendelkezésére. Azóta is Sisi kastélyként emlegetik, a csodálatos építményt. Érdemes felkeresni, ilyenkor karácsony táján még gyönyörűbb. A koronázást követőleg megszületett a királyné legkisebbik gyermeke, Mária Valéria, akiről a történelemben később, szintén sokat hallottunk.

Tragédiák sorozata

Sisi boldog volt és sokat utazott, a tenger iránti vonzalmának engedve, 1888. novemberében úgy döntött, hogy Korfun villát vásárol, és új- és ógörögül kezdett tanulni. A szép évek nem tarthattak sokáig, mert történt egy súlyos tragédia a családban. 1889. január 29-e újabb fekete pecsétes dátum a királyné életében, hiszen fia, Rudolf koronaherceg öngyilkossága mélységesen lesúlytotta őt. Súlyos depresszióba esett, egyre többet utazott és többnyire kizárólag feketében jár. A téli hónapokat délen töltötte, így Bécsben, Ischlben és Gödöllőn szinte már alig tartózkodott. Valami misteriósus dicsfény födi az ő alakját, mintha régen, nagyon régen élt volna egy királyné, aki minket nagyon szeretett, aki értünk sokat tett. (Részlet Mikszáth Kálmán: A Királyné meghalt című, 1898. szeptember 11.-én megjelent cikkéből)

A magyarországi Millenniumi ünnepségeket követően, már nem igazán vett részt nyilvánosan semmilyen rendezvényen. Erzsébet nem volt boldog hátralévő éveiben, erről sokat lehet olvasni, hzallani és udvarhölgye külön feljegyzésekben is megemlékezik minderről. 1898. szeptember 10-én, az említett bizalmasa, és kedvenc udvarhölgye Sztáray Irma grófnő társaságában éppen sétahajózásra készült a Genfi-tavon, amikor a könyörtelen végzet egy olasz anarchista képében sújtott le a császárnéra. Mi történt velem? – Ezek voltak a boldogtalan királyné, Sisi utolsó szavai.