A történet

A szegény családból származó fiatal lány, Suryani részt vesz egy egyetemi bulin, annak ellenére, hogy szülei és az egyik helybéli lány, Farah is óva inti őt ettől. Barátjával, Aminnal mégis elmennek a partira, de az ott történtek végzetes következményekkel járnak Sur életére. Teljes képszakadás után Sur másnaposan ébred, semmire sem emlékszik az átmulatott estéből. Sietnie kell, hogy időben megérkezzen az egyetemi bizottság elé, ugyanis ettől függ, hogy részesülhet-e ösztöndíjban. Ám hiába a makulátlan portfólió, szembesítik a közösségi médiára feltöltött fotóival. Erkölcstelennek könyvelik el, így elesik a támogatástól. Az utolsó döfést saját apjától kapja, aki összecsomagol a lányának és elküldi otthonról. Ekkor elhatározza, hogy fényt derít az eseményekre.

A nyomozás

Sur az egyetemi színtársulat weboldalát készítette, ám a weblap-szerkesztés mellett számos trükk lapul a tarsolyában. Amin fénymásolóként szintén az egyetemen dolgozik, s mialatt Sur meghúzza nála magát, a lány a társai telefonjáról adatokat és fotókat lop, melyek bizonyítékként szolgálhatnak. Ezekből arra következtet, hogy egy Tariq nevű fiú csempészett szert az italába, de a feltételezés később hamisnak bizonyul. Ekkor elveszíti egyetemi barátai bizalmát és mindenki erkölcstelen, részeg lányként bélyegzi meg.

A lány kinyomozza, hogy milyen autóval került haza, és ki volt a sofőrje, de az idős úr elsőre semmi okot nem ad a gyanakvásra. Sur a parti előtt sosem fogyasztott alkoholt, így azt is leteszteli, hogy négy pohár italtól valóban elveszti-e az eszméletét. Fontos nyomra bukkan, amikor a látványtervező srác, Rama munkáiból rájön, hogy az egyik díszleten az ő hátán lévő anyajegyek láthatóak. Fénymásolatokat készít az egész testéről, és az összefüggések sokkolják.

Teljes megaláztatás

Nem elég, hogy Sur elbukja az ösztöndíját, kitagadja a családja és mindenki erkölcstelennek tartja, a fiatal lány azzal szembesül, hogy Amin is kihasználta őt. A fiú képi anyagokat szállított Ramanak róla és más lányokról, hogy azok inspirálják őt az alkotásban. Ezek után Sur minden addigi bizonyítékát feltárja az egyetemi vezetőség előtt, akik egyetlen szavát sem hiszik el. Végül Surnak kell nyilvánosan megalázkodnia, és egy videóban bocsánatot kérnie mindenkitől.

Remény

A lány eleinte teljesen feladja a harcot. A történet az elejétől kezdve egy lejtőn halad, és Sur ügyében újabb és újabb akadályok érkeznek, amelyek kilátástalanná tesznek mindent, amiért küzdött. Az első reménysugarat akkor kapja, amikor édesanyja is megerősíti a díszletek és lánya anyajegyei közötti hasonlóságot. Ezután beszél Farah-val, aki beismeri, hogy a Surt ért megaláztatást már ő is elszenvedte egy korábbi partit követően, de Tariq sebhelye is feltűnik a díszletek egyikén. Hárman összefognak, hogy leleplezzék a valódi tettest, akinek kilétére a film végén garantáltan választ kapunk.

Üzenet

A film egyik fontos mondanivalója, hogy a közösségi média pillanatok alatt képes lerombolni a rólunk felépített képet. Hiába igyekszünk eltussolni és a törlés gombbal meg nem történtté tenni, nemcsak a digitális lábnyomunk marad meg, de ez a kialakult rossz imázs befészkeli magát az ismerősök elméjébe. Ráadásul Sur értetlenül állt azelőtt, hogy a bizottság egyáltalán miért ellenőrizte őt a közösségi médiában. Sajnos,manapság az már általános, hogy a cégek, intézmények ránéznek a jelentkező online felületeire. Emiatt, de egyébként is fontos, hogy az interneten milyen fotókat és bejegyzéseket hagyunk magunk után.

Másrészről az is fontos aspektusa a filmnek, hogy Suryani kiállt saját magáért, és mindent megtett annak érdekében, hogy tisztázza magát. Tudta, hogy milyen a jelleme és tisztában volt az általa képviselt morális értékekkel. Kitartásról és elszántságáról tett tanúbizonyságot, mellyel követendő példát mutatott a felnövő generációnak is.

A film utolsó jelenete túl sokat árulna el nemcsak a krimi végkifejletéről, de a cím értelmezéséről is, így ajánljuk, hogy nézzétek meg a Netflix legújabb, indonéz krimijét.