Rémálmok sikátora (Nightmare Alley)Hazai mozis premier: 2022. 02. 03.

A mexikói, Oscar-díjas Guillermo del Toro a kortárs mozi egyik legfantáziadúsabb, és legkülönlegesebb látványvilágokat létrehozó rendezője. Legtöbbször művészi horror- és rémfilmeket alkot (A faun labirintusa, A víz érintése), ezúttal azonban egy kosztümös szélhámosthrillerrel jelentkezik, amiben a Bradley Cooper alakította csaló gondolatolvasónak adja ki magát, és használja ki így az embereket – egészen addig, míg össze nem akad egy még nála is veszélyesebb pszichológussal (Cate Blanchett).

Halál a Níluson (Death ont he Nile)Hazai mozis premier: 2022. 02. 17.

A néhány évvel ezelőtti Gyilkosság az Orient Expresszen után Kenneth Branagh ismét megrendezte egy klasszikus Agatha Christie-regény filmadaptációját, és egyúttal ismét el is játszotta Poirot-t, minden eddiginél nagyobb és látványosabb bajusszal. Abban is hasonlít a két film, hogy ezúttal is sztárszínészek sokasága vonul fel a szereplőgárdában: Annette Bening, Gal Gadot, Rose Leslie, Letitia Wright, Russell Brand – és az az Armie Hammer, akit a közelmúltbeli, nagyon csúnya botrányai miatt az előzetesekből próbáltak minél inkább eltüntetni, de a filmből erősen központi szerepe miatt nem lehetett.

Belfast (Belfast)Hazai mozis premier: 2022. 02. 17.

A filmbemutatók világjárvány okozta ide-odacsúsztatásának köszönhető, hogy Kenneth Branagh két rendezése is épp ebben a hónapban jut el a magyar mozikba. A kettő közül a Belfast a jóval személyesebb darab: a neves brit színész-rendező önéletrajzi ihletésű „így jöttem-filmjében" egy kisfiú szemén át láttatja a '60-as évek polgárháborús állapotokban élő észak-ír fővárosát. A Belfastot pedig már most a következő Oscar-gála egyik fő esélyeseként emlegetik!

Katonadolog (Dog)Hazai mozis premier: 2022. 02. 24.

Hogy Channing Tatum jóval több, mint egy jótestű és jól táncoló szépfiú, azt azért már néhány filmmel bebizonyította. De hogy a komolyabb színészi feladatok mellett a rendezés is megy neki, azt most lesz alkalma először megmutatni: a Katonadologban ugyanis nemcsak a főszerep az övé, de a direktori pozíció is. Mindkettő társbérletben: a rendezést azzal a Reid Carolinnal osztja meg, akivel már a Magic Mike-filmekben is közösen dolgoztak, a főszereplőtársa pedig egy katonakutya, akivel a sztoriban Tatum szintén veterán karaktere egy közös bajtársuk temetésére próbál odaérni ebben az édes-bús utazós komédiában.

Vikingek: Valhalla (Vikings: Valhalla)Hazai netes premier: 2022. 02. 25. (Netflix)

Két évvel ezelőtt ért véget a 2010-es évek egyik legsikeresebb sorozata, a Vikingek, most pedig itt az utódsorozat, a Valhalla. A nagy előd eseményei után mintegy 100 évvel veszi fel a fonalat az új széria, de természetesen ezúttal is a rettenthetetlen északi harcosok közé visz el, felvonultatva néhányat a leghíresebb viking történelmi személyek (Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada) közül, sőt megjelenik a sorozatban Hódító Vilmos normann király is (aki nem mellesleg vikingek leszármazottja volt).