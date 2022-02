Gaál Franciska 1903 februárjában született Budapesten. Az eredeti vezetékneve Silberspitz volt, de később egykori tanára, Gál Gyula javaslatára megváltoztatta. Szerepelni és énekelni már gyerekként is szeretett. A színészet mellett oly mértékben elköteleződött, hogy a Színiakadémia felvételijén idősebbnek hazudta magát. Temperamentumára tizenévesen jellemző volt a játékosság, a kiszámíthatatlanság és a lobbanékonyság. Roppantul tehetséges volt, azonban lénye sokkal elevenebb volt, mint amennyit a némafilmes szerepeiben megmutathatott. Színházi karrierjében nagy léptekkel tudott előre haladni, és azt is kihasználta, hogy a neves intézmények versengtek érte.

Molnár Ferenc is felfigyelt rá

Egy korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy Molnár Ferenc számos híres színésznővel folytatott viszonyt. Gaál Franciska ugyan nem volt köztük, de a színészi játéka rabul ejtette az írót. 1921 őszén neki ajánlotta az Ibolya c. darab főszerepét. Ezután sorban jöttek a nagy szerepek, így más kortárs írók és költők is felfigyeltek rá. Karinthy például úgy hívta őt, hogy „többkerekesgyerekesszerepes Fruska". Neves színházak állandó társulati tagja volt, sőt a Vígszínházban tíz éven keresztül játszhatott például Fedák Sári oldalán, de A Noszty-fiú esete Tóth Marival címszerepében is. Gyakorta ő kapta a gyámoltalan, kisemmizett karaktert, aki a történet végén kihívások árán, de mindig elnyerte a boldogságot.

Kétszer állt az oltár elé

Tizennyolc éves volt, amikor 1922 júniusában férjhez ment Lestyán Sándor újságíró-hírolvasóhoz, de tíz évvel később elváltak. Szintén a válás évében, 1933-ban megváltoztatta eredeti vezetéknevét, és ettől kezdve ismerjük Gaál Franciskaként. Azonban egy évvel később, 1934 júliusában ismét az oltár elé állt, és házasságot kötött dr. Dajkovics Ferenc banktisztviselővel.

Harminc évesen filmsztár lett

Székely István filmrendező segítségével a német és a nemzetközi filmpiacot is meghódította. Gaál Franci – ahogy sokan hívták – jól beszélt németül, bájos volt és a kortárs kritikákban elismerően írtak róla. Úgy tűnt, hogy a karrierje felfelé ível Berlinben, de a nácik hatalomra jutásával fordult a kocka, és kiutasították Németországból. Véletlen-e vagy sem, de végül Moszkvában lett hatalmas sztár.

Érdekesség, hogy zsidó származása ellenére Hitler óriási rajongója volt Gaál Franciskának: „ez valamiféle genetikai tévedés kell legyen, mert egy ilyen tehetséges színésznő nem lehet zsidó" – mondta a legendák szerint Hitler.



Sztálint is elbűvölte

Gaál Franciska Keleten azért is válhatott akkora sztárrá, mert Marlene Dietrich vagy Greta Garbo filmjei el sem juthattak a Szovjetunióba. Péter és Kismama című filmjét orosz felirattal mindenhol levetítették. Hitler után Sztálin is csodálta a gyönyörű színésznőt és olyan ajánlattal rukkolt elő, amivel egy szempillantás alatt anyagi biztonságot és moszkvai otthont kaphatott volna. Franciska visszautasította az orosz államfő ajánlatát és végül Hollywoodban próbált szerencsét.

A színésznő amerikai karrierje rövid volt, mert édesanya betegeskedett és haza kellett jönnie Magyarországra.Itthon azonban üldözték a származása miatt, így bujdosnia kellett férje balatoni villájában. Amikor az orosz kiskatonák a búvóhelyére rátaláltak, ők jobban meglepődtek, mint maga a színésznő. Egyetlen ujjal sem értek hozzá, sőt sajnálták, hogy erre kényszerült.

1947-ben emigrált New Yorkba, majd 26 évvel később egy szegénykórházban érte utol a halál.