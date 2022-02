A tánctudásával és külsejével filmsztárrá váló Channing Tatum egy ideje már kimondottan keresi az olyan szerepeket (is), melyekben a színészi képességeit is megcsillogtathatja, nemegyszer magasan jegyzett rendezők filmjeiben. Ezen a héten pedig egy olyan film kerül a mozikba, amit immár társrendezőként is jegyez a főszerep mellett.

Magic Mike (2012)

Igen, tudjuk: ha valamiben, a Magic Mike-ban épp azt csillogtatta Channing Tatum, hogy milyen jót estű szépfiú, hiszen a film jelentős részében ruha nélkül, sőt erotikus vetkőzés közben látható. De a chippendale fiúkról szól történet azért egyáltalán nem csak a csillogó felszínről szól, különben el sem vállalta volna egy olyan művészi kvalitásai miatt is magasan jegyzett rendező, mint Steven Soderbergh. Ezzel a történettel pedig maga Tatum állt elő a saját fiatalkori élményei nyomán, és nem csak a vetkőzést adta elő a kamerák előtt hitelesen.

21 Jump Street – A kopasz osztag (2012)

A nyolcvanas évek végének nevezetes tinisorozata újragondolásában Channing Tatum azt bizonyította be a generációjának másik tehetsége, a mellé furcsa párként nagyon is illő Jonah Hill oldalán, hogy kiváló komikus. Ez pedig egy komoly színészi képesség, még ha gyakran könnyedebb filmekben kell is csillogtatni. Tatum pedig azóta meg is tette néhány alkalommal, sőt nem egyszer saját magából is élvezettel csinált viccet, mint például a Don Jon, az Itt a vége, vagy az Ave, Cézár! epizódszerepeiben.

Foxcatcher (2014)

Az igazán komoly, drámai színészi feladat a Foxcatcher révén találta meg először Channing Tatumot, ő pedig olyan színésznagyságok mellett sem vallott szégyent az öt Oscar-díjra jelölt alkotásban, mint Mark Ruffalo és Steve Carell. Az olimpiára készülő birkózó és az őt körülvevő több mint furcsa közeg ábrázolásában persze szüksége volt az izmaira is, de ez a történet nem a testről, hanem a lélekről szólt.

Logan Lucky – A tuti balhé (2017)

A már említett Steven Soderbergh immár rendszeresen dolgozik együtt Channing Tatummal, az utóbbi években a legélvezetesebb közös munkájukat pedig a Logan Lucky hozta el. Ebben Tatum egy bicegő, exfocista vidéki suttyót játszik, aki a szintén csökkent képességű tesója (Adam Driver) oldalán elhatározza, hogy kipakolja egy autóversenypálya pénztárát. Az efféle nagy balhékhoz persze agyafúrtnak kell lenni, ez a csöpp ellentmondás pedig felettébb mókás perceket eredményez a filmben.

Katonadolog (2022)

Channing Tatum már korábban is bele-belefolyt a nevével fémjelzett filmekbe-sorozatokba a kamerák mögötti munka terén is, segítve a forgatókönyv létrejöttét az ötleteivel, vagy a produkció megvalósulását a kapcsolataival. Ám egészen mostanáig nem rendezett: a hazai mozikba február 17-én kerülő Katonadologban azonban nemcsak a főszerepet játssza el, de övé a (társ)direktori pozíció is. A történet egy volt katonáról mesél, aki a bajtársa temetésére igyekszik, az utazásában pedig kényszerű társa lesz egy szintén veterán kutya is.

